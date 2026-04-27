2PM玉泽演「非公开婚礼」画面外流！饭店旅客「窗外直击」PO网，隐私遭侵犯粉丝气炸

韩团2PM成员、同时也是演员的玉泽演，上周在首尔中区奖忠洞的新罗饭店迎宾馆与小4岁的非艺人女友低调完婚。

两人已经交往长达10年，因新娘是圈外人，这场婚礼只邀请双方家人、亲戚和少数至亲好友，全程不对外公开。 不过婚礼才刚办完，中国内地的社群平台和各大网路讨论区就开始疯传疑似婚礼现场的照片，引发隐私争议。 有部份贴文甚至声称，是当时入住新罗饭店的旅客，从客房窗户往外刚好看到婚礼进行的画面，随手拍下并上传。 内文还写道：「入住首尔新罗饭店一开窗就看见超高颜值新婚夫妇，结果大数据推送是玉泽演的婚礼！果然是男帅女美，听说2PM还会合体唱歌，回想起以前追韩娱二代团的『神仙打架』巅峰期，怀念！祝福！」



由於这场婚礼正是为了保护身为非艺人的新娘，才选择以非公开形式进行，如今现场照片和影像却在未经同意的情况下外流，不少网友痛批这已经严重侵犯艺人与其家属的隐私权。 不过也有不少网友认为「交往了10年，该知道的都知道了，为什么不能公开露脸？ 难道婚后也会一直待在家里，躲著不出门吗？ 结婚是一件值得庆祝的大事」、「IG上从他求婚开始，未婚妻的照片就满天飞了」、「他老婆照片早就被公开过了，有什么了不起的」、「露脸了又能怎样？」、「新罗的迎宾馆本来就是对外开放的，站在客房一览无余，很早就有粉丝去预定房间了，艺人的迎宾馆婚礼不可能完全隐私啊，只是不邀请非相关人士而已」等。

所幸婚礼当天还是有温暖的小亮点。 据悉，当天的婚礼司仪是由同团成员黄灿盛担任，其他2PM团员也纷纷献上祝歌，让婚礼更添意义。 而泽演也成为继2022年先结婚的灿盛之后，队内第二位人夫。

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