申惠善×孔明新剧《秘恋稽核中》开播！特别出演阵容超豪华，李姃垠、朴河宣、表艺珍惊喜登场

这个特别出演阵容也是非常厉害！大家开始看《秘恋稽核中》了吗？

tvN新剧《秘恋稽核中》由申惠善、孔明、金材昱、洪华莲主演，讲述曾是大企业审计部门王牌的员工，因缘际会被降职为公司内部纪律维护负责人，并与拥有秘密、性格古怪又狠辣的监察室长，在监视公司内部恋情的过程中，展开一段办公室爱情故事。



制作组日前也表示，李姃垠、朴河宣、表艺珍、申譞洙、金宗泰将特别出演，为作品增添更多趣味，并同步公开角色剧照。这些演员将以海雾集团内部丑闻的当事人登场，让每集内容更加丰富。其中，李姃垠与朴河宣饰演意外事件的关键人物，金宗泰则化身海雾集团专务「金韩秀」。

另外，表艺珍饰演公司内部夫妻「延昭映代理」，申铉洙则饰演「权炫遇代理」，两人在职场与日常交织的关系中，将带出一连串故事发展。究竟会掀起怎样的丑闻，也成为观众期待的看点之一。



导演李秀贤表示：「这部作品每集的故事都相当关键，因此在特别出演的选角上投入了不少心力。演员们也都完美诠释角色，给予我们很大的帮助，相信观众能在每个单元中感受到满满的观赏乐趣。」而《秘恋稽核中》已经在昨日（25）首播，大家有没有追起来了呢？



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