IU 霸气护夫「我为你扫平障碍」！边佑锡游艇上演《铁达尼》深情一吻 收视 13.4% 创自身新高！

MBC 金土剧《21世纪大君夫人》昨晚（25日）播出第 6 集，剧情进入疯狂撒糖模式！IU（李知恩） 与 边佑锡 这对「大君夫妇」不仅在众目睽睽下订婚，更在游艇上重演经典电影名场面，浪漫之吻直接让全韩观众集体尖叫，收视率也顺势飙破 13.4%，海外粉丝透过 Disney+ 追剧同样直呼：「心脏受不了！」

理安大君公开求婚！戴上亡母戒指宣示主权

本集高潮不断，理安大君（边佑锡 饰）不顾嫂嫂尹苡廊（孔升妍 饰）的阻挠，竟在王室宴惊喜会上向成熙周（IU 饰）求婚！他深情地为熙周戴上亡母义炫王后遗留的珍贵戒指，并获得国王李允（金垠昊 饰）的御准。 这幕「先斩后奏」的世纪订婚，让尹苡廊猝不及防，看得观众大呼过瘾。



熙周手撕无理嫂嫂！「结婚后我守护你」

虽然两人正进行「契约结婚」，但熙周的护夫本能早已藏不住。 面对尹苡廊在晚餐上的无礼挑衅，熙周见理安大君默默隐忍，竟直接抓起他的手「离家出走」。 她气冲冲地对大君宣誓：「等我们结婚后，我会为你扫清一切障碍。」这份霸气护夫的举动，瞬间让理安大君彻底沦陷。



名场面诞生：游艇版《铁达尼号》巅峰之吻

为了让理安大君暂时忘却宫廷纷扰，熙周特别准备了游艇约会，告诉他不必在乎王室规矩、「想做什么就做什么」，这一幕让收视率瞬间冲上 13.4% 的顶峰，也刷新开播以来的最高纪录。 两人在甲板上迎风张开双臂、享受飞翔般的愉悦，神还原电影《铁达尼号》的经典 Pose。 在气氛最高涨的瞬间，理安大君深情吻上熙周，熙周也害羞回应，第 6 集就在这浪漫的约会中落下帷幕。



下集预告中，理安大君表示那个吻并非因为气氛到位，而是因为对方是熙周。 熙周惊讶地问：「难道你真的喜欢我？」尹苡廊则开始刺激闵郑佑（鲁尚炫 饰）的感情，试图让他与理安大君对抗。《21世纪大君夫人》目前每周五、六更新，这对「准夫妇」将如何应对接下来的权力斗争？ 请各位剧迷继续锁定 Disney+ 同步追看！



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