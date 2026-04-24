田美都惊喜特别出演《胜诉有希望》！携手李帝勋、贺营同台合作，实力派梦幻组合未播先掀热议

竟然可以看到田美都和李帝勋一起演戏，真的太惊喜了！光是想像两位实力派同框对戏的画面就已经让人非常期待了！

今日（24）据韩媒报导，田美都确定特别出演预计於明年播出的SBS新剧《胜诉有希望》。过去她曾出演权多顺导演执导的作品《连结》，因此促成这次再度合作。



《胜诉有希望》改编自日剧《胜诉狠女王》，由李帝勋、贺营主演，讲述由前律师、现任事务长权白领军的「乌合之众」律师事务所，以前所未有的方式，将看似毫无胜算的案件一步步逆转成胜局的故事，是一部结合轻松喜剧与法律侦探元素的作品。



而这次田美都将以什么样的角色登场也备受关注，虽然目前细节尚未公开，但外界普遍认为她有望成为剧情关键人物之一。同时，她与李帝勋首次合作也格外令人期待，两位实力派演员之间将会碰撞出什么样的火花，也成为本剧一大看点。

特别的是，田美都在今年2月上映、吸引超过1662万观影人次的电影《王命之徒》中表现亮眼，顺利晋升「千万观影演员」行列，实力再度获得肯定，也让这次特别出演更添关注与期待。此外，她目前也持续透过音乐剧《Maybe Happy Ending》与观众见面，活跃於戏剧与舞台之间，展现稳定且多样的表现魅力。



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