「水弹女神」权恩妃确定加入RBW娱乐，与MAMAMOO同门！网叹：感觉能去更好的地方、有点可惜

从人气女团IZ*ONE成员、到被封为「水弹女神」的歌手权恩妃，日前正式结束与Woollim娱乐长达8年的合作关系，并确定加入RBW娱乐展开全新篇章。

RBW娱乐於22日正式表示：「已与权恩妃签订专属合约。」并指出：「很高兴能成为权恩妃音乐旅程的伙伴，未来将全力支持她，让她的音乐实力能更加多元且广泛地展现。」同时也请外界持续关注与支持她未来在音乐及多方面的全新活动。



RBW娱乐旗下拥有MAMAMOO、ONEWE等艺人。消息一出也掀起热烈讨论，网友纷纷表示：「感觉能去更好的地方」、「啊，有点可惜」、「公司的级别差不多，好好做活动吧」、「爲什么...在那么简陋的地方有这么贵重的人」、「这公司艺人都想离开吧」、「没有更好的选择吗」、「不是面临破产吗」、「希望能选一首好听的歌曲，恩妃唱歌也很好听」等。

此前，权恩妃已结束与原经纪公司Woollim娱乐的专属合约，并积极寻找新东家。期间曾传出可能加入 Galaxy Corporation（GD的经纪公司），但最终因协调过程中出现分歧，未能携手合作。



权恩妃於2014年出道，2018年参加选秀节目《Produce 48》并以限定团体 IZ*ONE 成员出道，累积高人气。团体解散后，她於2021年以SOLO身分活动，凭〈Door〉、〈Glitch〉、〈Underwater〉、〈The Flash〉等歌曲逐渐站稳脚步。尤其她在夏季音乐节《Waterbomb Festival》上的精彩表现掀起话题，被封为「水弹女神」，人气再度攀升。



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