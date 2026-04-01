「水弹女神」权恩妃离开待了8年的Woollim娱乐！公开亲笔信：多亏大家我才能撑过来

拥有「Waterbomb 水弹女神」称号、曾任限定女团 IZ*ONE 队长的歌手权恩妃，公开亲笔信并透露了离开公司的心情。

31日，Woollim 娱乐宣布与权恩妃的专属合约已经结束。



公司表示：「经过与艺人长时间的讨论，我们彼此尊重对方的意见，决定结束专属合约。衷心感谢权恩妃在这段时间持续努力，展现多样魅力。」并补充说：「也将真心为权恩妃未来展开的新旅程加油与应援。」

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权恩妃也公开了亲笔信...（全文）：

大家好，我是权恩妃。

与长时间一起走过的所属公司的专属合约已经告一段落。

从练习生时期到现在，与那些长时间为我付出努力的人们一起走过的旅程，对我来说是非常珍贵且有价值的。



舞台上的每一刻，以及在背后一起烦恼并努力的所有时间，都成为留在我心中的巨大礼物。

真心感谢一直陪伴我的 Woollim 娱乐公司所有同事。

也非常感谢一直在身边支持我、给我力量的粉丝们。

多亏了大家，我才能在任何时刻都撑过来，并继续向前迈进。真的非常感谢。



现在的我，怀抱著许多人的爱，站在新的道路前。

无论未来遇到什么样的道路，我都会想起至今所学到的一切，以及大家给我的满满爱意，一步一步向前迈进。

衷心感谢大家。

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祝福权恩妃也能一直活跃在演艺圈，「水弹女神」加油～～～！！

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