玉泽演明日大婚！与圈外女友 10 年长跑修成正果，2PM 合体唱祝歌、灿盛任司仪，喜帖惊现「10分满分」暗号！

今日据多家韩媒，「野兽派始祖」2PM成员玉泽演将於明日（24 日）在首尔某处低调举办婚礼。 这位 37 岁的男神与小 4 岁的圈外女友爱情长跑整整 10 年，终於要正式升格人夫！最让粉丝感动的是，2PM 成员将全员出动，践行 13 年前的约定，齐聚为兄弟献唱祝歌。

践行 13 年前「伴郎约定」！忙内灿盛跨刀任司仪

早在 2013 年，玉泽演就曾在电影《婚礼行不行！？ 》上映前的杂志采访中，点名希望由 2PM 成员担任其婚礼的祝歌歌手。 队友李俊昊也在去年底结束电视剧《台风商社》后的采访中也提到：「2PM 成员就像家人一样」，传达了真心的祝贺。

而身为「结婚前辈」的忙内黄灿盛更将担任司仪，送哥哥出门。 灿盛於 2022 年与年长 8 岁的非艺人结婚，日前受访时调皮表示：「如果泽演哥想请教婚姻生活秘诀，我一定诚心回答！」



10 分满分中的 10 分！亲笔信承诺「互为依靠」

玉泽演与女友自 2020 年认爱后一直表现大方。 据悉，这段感情已持续 10 年，两人挺过了玉泽演的入伍期与事业巅峰。 去年2月，网友发现两人在巴黎铁塔下「疑似求婚」的合照被摄影师无意间曝光，一度猜测好事将近。



去年11月，玉泽演透过亲笔信正式宣布婚讯，深情表白道：「我与一位长期理解并信任我的人约定共度余生。 我们会成为彼此坚实的依靠，一起走向未来，」而在去年的KBS演技大赏领奖时，他更在台上大喊「真心感谢准新娘，我爱你」，闪瞎全场。

最浪漫的是，近日曝光的喜帖文字竟融入了 2PM 出道曲〈10分满分的10分〉，写道：「对彼此而言都是『10分满分中的 10 分』的两个人终於要结婚了」，将演艺生涯的起点与人生大事结合，心思十足。



事业双收、低调护妻：2PM下月攻东京巨蛋！

准新郎官近期事业同样得意。 除了与日本大神木村拓哉合作电影《型男主厨三星梦：巴黎篇》展现进军国际的野心外，2PM 更将於 5 月 9 日、10 日在东京巨蛋举行日本出道 15 周年演唱会《The Return》。 这不仅是 6 人完全体时隔 10 年重返巨蛋，更是玉泽演婚后的首度公开舞台，对「HOTTEST」而言意义非凡。



考量到准新娘是圈外人，婚礼将仅邀双方家人与亲近友人参加，并以非公开形式安静举行。

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