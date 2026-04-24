金载原「女演员福」爆表！刚送走金高银，又传搭档朴恩斌？新剧《宫中有朵狗花》有望成情侣

男星金载原的「女演员福」真的让人羡慕！才刚跟实力派金高银合作完，现在又传出有望搭档另一位演技派女神朴恩斌，上演浪漫古装恋情。

金载原所属经纪公司 Mystic Story 对外回应：「《宫中有朵狗花》（《궁에서 개꽃이 산다》暂译）确实是收到的演出提案之一，目前正在积极讨论中。」证实了这项消息。

《宫中有朵狗花》改编自同名人气网路小说，故事背景设定在虚构的王国「殷国」皇室。 剧情描述一位拥有绝世美貌、但个性火爆到被称为「狗花」的王妃「凯丽/狗莉」，与冷静理性的皇帝「彦」之间展开的宫廷罗曼史。据悉朴恩斌也已经收到该剧的演出邀请，同样正在审慎考虑中。 如果两人最后都确定接演，这将是他们第一次搭档演情侣，粉丝已经开始敲碗期待了。



金载原最近人气不断飙升，他目前正在播出的 tvN 原创剧《柔美的细胞3》中，饰演「申驯鹿」一角，与金高银有不少对手戏，表现获得不少好评。



除此之外，金载原目前也正在拍摄电影《我的第一个毕业典礼》。 该片描述一位渴望结束生命的女高中生「都英」（郑秀彬 饰），委托一名转学生「道河」（金载原 饰）帮她策划一场完美的事故，展开一段既危险又大胆的青少年浪漫故事。



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