韩国大学路演出超过4000场口碑之作！《Beautiful Life》10周年首度海外演出就在台湾！台人熟悉曲目贯穿全场

韩国国民舞台剧《Beautiful Life》於4月24日正式登上台湾舞台！这部被誉为人生必看的舞台剧，仅由两位主要演员「金元真」以及「有人」共同演出一对男女，春植以及顺玉相知相守的一生，剧情温馨又感人。
4月23日《Beautiful Life》首度开放媒体抢先观赏短版精华篇演出，剧情先从老年倒叙回年轻时的他们，春植与顺玉这对老夫老妻坐在长椅上，顺玉已是失去了视力的状态，而春植也因为不愿让老婆担心而隐瞒自己的病情，最后仅剩下顺玉一个人听著春植所留下的录音，想念著先走一步的老伴。
随著场景的快速切换，也分别让大家看到了春植与顺玉在中年与青春时期相处的情节，年轻时两人的初相遇，两人如何陷入爱河，又如何历经了搬家分离，后来再度相遇又重燃爱火。时间久了，老夫老妻早已没了当初的热情，剩下的只是怨怼，抱怨著彼此回到婆家与娘家时的态度，甚至也想过离婚一途。最后两人依旧牵著手走到人生的尽头，活出属於自己的Beautiful Life。
由於时光背景横跨时代，导演同时身兼男主角的金元真，提到自己在演出这样的角色时，虽然自己真实年龄并没有老到像剧中的老爷爷那样，但自己努力让剧中各个时期的说话音调以及行动来表达年龄差异。女主角有人则是表示，因为人在每个不同年龄阶段，都有不同的能量表现，她必须演出老年的自己而参考了很多纪录片，逐渐掌握老人的一些动作与姿态。
《Beautiful Life》演出已经来到10周年，而男主角金元真与女主角有人也就这样搭配了10年，他们表示两人的默契一直都非常好，10年不变。还有一个台湾观众们绝对会很熟悉的特色，也就是剧中老爷爷最爱的一首歌曲，就是邓丽君的「月亮代表我的心」，提到这点，导演金元真表示平时自己就很喜爱这首邓丽君的歌曲，想到要来台湾演出，更是特别加入了剧中，并设定为老爷爷最爱的一首歌曲，希望引发台湾观众们的共鸣。
《Beautiful Life》想要传达的是一对爱侣的一生，导演希望观众们看完都能够拥有温暖的心，女主角也表示，希望观众们藉由这部舞台剧，更加珍惜自己身边的人。虽然是十足平凡的故事，就像每日发生在你我身边，家人以及恋爱时相处的情感，以及人生的起起伏伏，都是他们希望传达给台湾观众们的讯息，也可望得到台湾观众们的喜爱与好评。《Beautiful Life》的演出时间将由4月24日到5月3日，喜爱韩国舞台剧的朋友千万别错过。
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