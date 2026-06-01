李泳知选举前夕「染红发」遭炎上！连夜染回黑发道歉：不会躲在无知的藉口后面

南韩将与6月3日迎来第9届地方选举，由於正值选战高峰的敏感时期，各政党支持者神经绷得极紧。 怎料，大剌剌的李泳知日前刚好染了「红发」造型，并上传搭配红衣的自拍，因而意外触动了南韩网民的政治神经，随后急忙染回黑发并道歉。

事情发生在 5 月 30 日，向来喜欢和粉丝分享生活点滴的李泳知，透过个人IGpo出新造型照片，并写道「头发颜色很漂亮吧」。 照片中她将头发染成了红色，并穿著红色的衣服，连配乐也选择了男团 CORTIS 的歌曲〈REDRED〉。 对於这「红色三重奏」，部份网民指出，在选举即将到来的敏感时期，连续曝光让人联想到特定政党的颜色十分不妥。



随著争议扩大，李泳知随即删除了相关动态，并於隔日火速上传了将头发染回黑色的新照片，留言做出澄清。 李泳知写道：「昨天上传了非常不合时宜的限时动态，大家应该吓了一大跳吧。 许多人透过私信提醒我，因为十分抱歉、无论如何都想补救，於是急忙跑去把头发重新染掉，这才导致澄清稍微晚了一些。」

她接著解释道，明明知道现在是非常重要的时期，但因为太想要和大家沟通，当时一门心思只想著胡乱上传最近的近况照，未能考虑周全。 李泳知再三表达歉意：「我不会躲在『无知』这个懦弱的藉口后面，我会好好反省并学习。 对於自己轻率的举动感到非常抱歉。」



也有网友为李泳知喊冤，表示她前段时间为KFC拍广告时已经染了红发，这次上传自拍照只是单纯分享日常，不应该受到如此严苛的审视，呼吁大家不要对每件事都做出过度解读。



随著选举进入倒数阶段，南韩艺人们再次陷入「颜色与数字文字狱」，从服装、配件、到拍照手势等，只要一不小心就会被过度解读成政治密码。 此前，女团aespa成员Karina就曾因为强调数字与红色的私服照，引来连篇累牍的政治性解读，最终无奈删除贴文。 知名综艺人 洪真庆 也曾因为在敏感时期穿了特定颜色的衣服而引发争议，被迫出面澄清。

由此可见，南韩社会在选战期间对於可能联想到特定候选人或政党的讯息高度敏感，艺人们为了避免不必要的误会，在公私场合都显得格外谨慎。

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