NewJeans Haerin、Hyein现身丹麦！路人目击狂赞「太美了」，成员近况曝光

韩国女团 NewJeans 成员 Haerin 与 Hyein 近日被粉丝在街头欧洲捕获，两人低调现身丹麦哥本哈根，意外曝光久违的日常模样。

日前中国微博上出现多则目击贴文。 网友A某表示：「昨天在（丹麦）哥本哈根看到 Haerin，她真的美到一眼就认出来。」他补充说因为 Haerin 穿著她平常爱穿的品牌服饰，加上那双招牌猫眼，即使只是擦肩而过也让人印象深刻。 他还附上一张照片，只见 Haerin 身穿灰色服装，一边走路一边和工作人员有说有笑，看起来心情相当不错。

另一名粉丝目击者B某则透露，他在某间店内同时遇到了 Haerin 和 Hyein。 他说：「我跟 Hyein 说她超漂亮，她一直笑著跟我说谢谢，离开的时候还向我们挥手打招呼，超亲切。」他也注意到 Hyein 手上拿著一台相机，让不少粉丝猜测两人是否正在拍摄个人作品或旅行纪录。



回顾 NewJeans 的团体动向，去年10月经纪公司 ADOR 在与五位成员的专属合约效力诉讼中胜诉。 根据法院判决，Haerin、Hyein 已表达回归意愿，Hanni 随后也确定重返团队。 MINJI 仍在讨论中，而 DANIELLE 则因合约终止宣布退团，并於本月11日在个人 SNS 上公开一首名为《Demo》的自创曲，正式展开个人活动。

此外，ADOR也向 DANIELLE、她的一名家人，以及前代表闵熙珍等人提告，求偿总金额高达431亿韩元。 目前 NewJeans 的团体活动仍处於停摆状态，粉丝们也持续关注五人未来的动向与回归时间表。

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