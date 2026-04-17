男神认证？！朴宝剑上海伴手礼选这包？韩网问号海洗版：第一次对他感到失望

韩国人气男神朴宝剑日前飞往上海，出席精品品牌CELINE的活动，不只和刘诗诗、王安宇等人玩自拍、结交新朋友，更被粉丝捕捉到他趁空档跑到超市扫货。

没想到，宝剑「欧巴」带回去的「上海伴手礼」，竟然是 「小黄瓜口味」的乐事洋芋片 （乐事薯片）！这消息传回韩国，立刻在Theqoo论坛引爆热烈讨论，韩网友的反应更是两极，有人大喊「绝交」，也有人举双手喊「超好吃」！



아 개웃겨 박보검 상해에서 당근장바구니 챙겨가서 레이즈 오이맛 쓸어담아옴 pic.twitter.com/FlPbVHxwHk — 능솨 (@neungswa616) April 15, 2026

据了解，朴宝剑在上海期间可是过得很充实，不只自己跑去吃湘菜、喝奶茶，看来还顺便解锁了当地超市。 而他手上那包绿油油的「小黄瓜味」洋芋片，由於在韩国非常少见，独特的口味立刻引发韩网一片「？？」的问号海。



就有网友把朴宝剑拿著洋芋片的照片贴到论坛，并下标「朴宝剑在上海买的伴手礼」，瞬间成为热门话题。 毕竟在韩国，虽然也有许多特殊口味的洋芋片，但「小黄瓜」这个关键字，实在是太冲击啦！

网友们的评论也是越看越搞笑：

1. 虽然我没那样看...... 但宝剑先生，我们好像没办法变亲近了...... 居然是黄瓜啊

2.这个好吃

3.......................... 自从朴宝剑存在以来，这是我第一次对他感到失望........................ 怎么可以这样............

4.这个真的会让人想吐，我虽然喜欢黄瓜，但这个真的会让人反胃

5.其实还蛮好吃的

6.到底是什么味道啊

7.我喜欢黄瓜，但这个真的不太行ᅲᅲᅲᅲᅲ

8.这是10年前吃过的，边吃边想「黄瓜是这种味道吗？」的记忆ᄏᄏ 还算好吃啦ᄏᄏᄏ

9.这个好吃，是黄瓜马铃薯沙拉的味道ᄏᄏᄏᄏ 但是同一个牌子，如果是品客那种形状的绝对不要买

10.不会很奇怪啦。 在Lay's系列中算是还可以吃的口味。 但也没有到超级好吃啦。 ㅋㅋㅋㅋ

11. 这个就是...... 加了黄瓜的马铃薯慕斯...... 但像是把里面的黄瓜捞出来在阳光下晒干的味道... 也不是不能吃啦，但要一个人吃完有点困难ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

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