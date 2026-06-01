《我的王室死对头》林知衍、许楠儁火花太强！「遗珠画报」曝光，手指贴唇太心动

韩剧《我的王室死对头》瞬间最高收视飙破13.7%，林知衍与许楠儁的浪漫化学反应让剧迷越看越上头。时尚杂志《ELLE Korea》於5月31日在官方SNS上加码公开两人先前未曝光的画报照片，回馈热情支持的观众。

这批画报其实是今年4月拍摄的遗珠，如今特地拿出来与粉丝分享。照片中两人中间隔著一把画有老虎图案的大扇子，摆出微妙交叠的姿势，彷佛将剧中跨越前世今生的缘分具体视觉化。另一张照片里，许楠儁从身后环抱林知衍，女方则用粉色布料盖住头、露出神秘表情，将两人之间的紧张氛围诠释得相当有感觉。



还有一组照片更让粉丝心跳加速——两人互相把手指贴在对方嘴唇上，既俏皮又带点挑衅的意味，完美展现了剧中「暧昧关系」的极致化学反应，让网友直呼「这对CP真的太甜了！」



《我的王室死对头》剧情描述一名被恶鬼附身、从无名小卒变成「恶女」的演员申瑞霜（林知衍 饰），和被称为「资本主义怪物」的恶质财阀车世界（许楠儁 饰）之间的浪漫故事。30日播出的第8集中，两人的关系更加亲近，车世界也开始怀疑梦中出现的女人「姜团心」就是申瑞霜，随著前世今生的谜团逐渐揭开，观众的投入度也越来越高。



第8集在首都圈写下10.7%、全国10.4%的收视率，刷新了该剧自身最高纪录，气势势不可挡。

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