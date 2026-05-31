《财阀家》作者又一神作！《新进社员姜会长》首播3.7%开红盘，李浚荣、孙贤周遭「财阀恶毒兄妹」推落楼梯秒换灵魂！

爱看商战复仇剧的剧迷们有福了！《财阀家的小儿子》原著作者又一部小说改编真人版，由李浚荣、孙贤周、李宙明主演的JTBC新剧《新进社员姜会长》昨晚开播，以全国收视率3.7%顺利启航。 首播完全没让观众失望，从剧本、节奏到演员，全都好评不断！

《新进社员姜会长》改编自山景作家的同名网路小说，讲述被称为「事业之神」的老会长与年轻球员之间发生灵魂互换，意外获得了第二轮人生的机会，并以实习生的身份回到自己一手创办的集团。 真人版由「狗血剧教母」金顺玉编剧团队的编剧玄智珉执笔、《我的青春》导演高慧珍执导，强大阵容在开播前就掀起关注。



第一集一开场就充满浓浓的豪门恩怨。 最盛集团会长姜龙虎（孙贤周 饰）宣布即将退位，并给双胞胎子女姜在成（晋久 饰）和姜在京（田慧振 饰）一个月的时间决出集团继承人。 然而，这对利欲薰心的兄妹私下在海外藏匿秘密资金的黑料被专务揭发，在试图偷听父亲谈话时，慌乱中开走会长的座驾，竟意外撞上无辜行人，随后更嚣张逃逸，甚至动用特权删光所有证据！



而被撞的倒楣蛋，正是刚与最盛集团球队签约、前途一片光明的足球界新星黄浚炫（李浚荣 饰），这场突如其来的车祸直接毁了他的球员生涯。 黄浚炫凭藉当时与奶奶视讯录下的车牌号码找上姜会长对质，没想到姜会长非但没道歉，反而冷酷地精算他的「钱途」顶多值 50 亿，接著甩出空白支票任他填写。 黄浚炫在尊严与现实中痛苦挣扎，最终流著泪在支票上落笔，将残酷现实展现得淋漓尽致。



姜会长怒斥子女办事不力，打算在股东大会上宣布不把公司传给这对兄妹。 两兄妹在追赶试图阻拦父亲时，不慎将老会长推倒。 姜龙虎跌落楼梯，恰巧与拿著支票回来的黄浚炫迎头相撞，双双陷入昏迷。 当姜会长再次醒来，发现自己竟在黄浚炫的身体里。



更讽刺的是，恶毒兄妹为了掩盖自己的罪行，竟买通媒体爆料「姜龙虎撞人逃逸、对受害者二次伤害」，联手把亲生父亲推上风口浪尖。 姜会长目睹一切，心情复杂、愤怒不已。 然而当他试图「换回灵魂」时，却发现无论如何都无法靠近自己原本的身体。



首集播完后，韩国讨论区给出一致好评，纷纷称赞剧情扎实、节奏快速，两位主演李浚荣和孙贤周的演技也超有代入感，并对二人的未来动向和集团结局展开疯狂猜测：黄浚炫能够醒来吗？ 姜会长会不会重新当上集团的主人？

第二集预告中，姜龙虎以黄浚炫的身份重新杀回最盛集团，甚至召开记者会，扬言要公开肇事逃逸的真凶」！究竟这位最狂新进社员会爆出什么惊天言论，狠狠制裁这对败家子女？ 就看今晚第二集震撼揭晓！



《新进社员姜会长》每周五、六火热更新，香港剧迷记得锁定 Viu 影音平台，与韩国同步追看这场财阀互换灵魂的终极复仇大戏！



▽第二集预告：



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