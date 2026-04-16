《21世纪大君夫人》「大妃」孔升妍诚实到炸！承认：IU、边佑锡这趟顶流列车一定要搭上

MBC热播剧《21世纪大君夫人》（Disney+）开播即轰动，首周收视率就直逼10%，让不少同档戏剧「瑟瑟发抖」。 主角群IU、边佑锡、孔升妍、卢相贤近日合体上张度练主持的YouTube节目《Salon Drip》，大聊接戏幕后秘辛，结果意外曝光两人根本是「为了彼此才接」！

节目中边佑锡被问到接演《21世纪大君夫人》的契机，他毫不犹豫地说：「当初听说IU会演，我就立刻说我想演了！」霸气直球的发言让全场一阵骚动。没想到IU听了也立刻回应：「我也一样！」她接著解释：「我是听说边佑锡已经确定演出，知道这件事之后，我边看剧本边想像他的样子，觉得超搭的！我收到剧本当下就决定要演了。」两人一来一往互夸，让主持人张度练忍不住笑说：「所以你们到底是为了剧本接的，还是为了对方接的？」



除了男女主角的甜蜜互夸，饰演女二的孔升妍也大方分享自己接戏的真实心声。 她幽默表示：「剧本当然很有趣，但更重要的原因是——边佑锡和IU现在是韩国最炙手可热的演员啊！我心想『这班列车我也要搭上去』！」诚实又可爱的发言笑翻全场，也让网友狂赞：「孔升妍太real了！」



《21世纪大君夫人》讲述在现代韩国复活的朝鲜时代大君，与一位平凡女子发生的浪漫爱情故事。 IU饰演女主角「成熙周」，边佑锡则饰演从朝鲜时代穿越到21世纪的大君「李莞」。 两大顶流首度搭档，化学反应超乎预期，开播首周收视率就冲到9.8%，距离两位数仅一步之遥，让同时段其他节目压力山大。

此外，《21世纪大君夫人》每周五、六晚9点40分播出，海外由 Disney+ 独家上线。

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