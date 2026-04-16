《21世紀大君夫人》「大妃」孔升妍誠實到炸！承認：IU、邊佑錫這趟頂流列車一定要搭上

MBC熱播劇《21世紀大君夫人》（Disney+）開播即轟動，首週收視率就直逼10%，讓不少同檔戲劇「瑟瑟發抖」。 主角群IU、邊佑錫、孔升妍、盧相賢近日合體上張度練主持的YouTube節目《Salon Drip》，大聊接戲幕後祕辛，結果意外曝光兩人根本是「為了彼此才接」！

節目中邊佑錫被問到接演《21世紀大君夫人》的契機，他毫不猶豫地說：「當初聽說IU會演，我就立刻說我想演了！」霸氣直球的發言讓全場一陣騷動。沒想到IU聽了也立刻回應：「我也一樣！」她接著解釋：「我是聽說邊佑錫已經確定演出，知道這件事之後，我邊看劇本邊想像他的樣子，覺得超搭的！我收到劇本當下就決定要演了。」兩人一來一往互誇，讓主持人張度練忍不住笑說：「所以你們到底是為了劇本接的，還是為了對方接的？」



除了男女主角的甜蜜互誇，飾演女二的孔升妍也大方分享自己接戲的真實心聲。 她幽默表示：「劇本當然很有趣，但更重要的原因是——邊佑錫和IU現在是韓國最炙手可熱的演員啊！我心想『這班列車我也要搭上去』！」誠實又可愛的發言笑翻全場，也讓網友狂讚：「孔升妍太real了！」



《21世紀大君夫人》講述在現代韓國復活的朝鮮時代大君，與一位平凡女子發生的浪漫愛情故事。 IU飾演女主角「成熙周」，邊佑錫則飾演從朝鮮時代穿越到21世紀的大君「李莞」。 兩大頂流首度搭檔，化學反應超乎預期，開播首週收視率就衝到9.8%，距離兩位數僅一步之遙，讓同時段其他節目壓力山大。

此外，《21世紀大君夫人》每週五、六晚9點40分播出，海外由 Disney+ 獨家上線。

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