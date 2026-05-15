金在中震撼告白：「为了我未来的孩子，已经冷冻精子了」崔振赫&尹施允也深聊结婚与二胎话题《新品上市便利餐厅》

《新品上市便利餐厅》中，金在中、崔振赫、尹施允毫无保留的真心对话即将大爆发。

15日播出的 KBS2 综艺节目《新品上市便利餐厅》中，被称为「亚洲中心」与「国民孝子」的金在中，邀请挚友崔振赫、尹施允、柳善皓到家中作客。

尤其金在中、崔振赫、尹施允三人都是1986年生的同龄好友，从恋爱、结婚到未来二胎计画，尺度游走边界的真实对话，让录影现场瞬间沸腾。



这天，金在中特地亲手为朋友们准备了养身料理。再加上四位暖男一起完成的料理菜色，让餐桌更加丰盛，而四人用餐时展现出的完美颜值，也让《新品上市便利餐厅》成员们&工作人员们全程露出灿烂笑容。



伴随著精致料理，四位男生的单身话题也持续展开。尤其当聊到「结婚」时，崔振赫与尹施允突然语出惊人地表示：「某种程度上，也是因为妈妈，所以没办法结婚。」让所有人都大吃一惊。当金在中无法理解时，尹施允更公开过去恋爱时，母亲曾出现的意外反应，震撼全场。两人迟迟犹豫结婚的真正原因，也引发关注。



关於未来孩子的深入话题也持续进行。金在中谨慎透露：「男人也应该好好为未来的孩子做准备。」并坦言自己已为了健康的下一代进行了精子冷冻。对此，同龄好友崔振赫也展现高度兴趣，不断疯狂提问。主持人 Boom 虽然大赞金在中的事前准备相当周全，但金在中却摇头表示：「我觉得再也不会做第二次了。」背后原因也令人相当好奇。

此外，1986年生的哥哥们毫无顾忌的聊天内容，让2002年生的忙内柳善皓露出的反应，同样成为不可错过的笑点。四位男人真诚的烦恼与愉快的聊天内容，将於15日《周五棒球》转播结束后播出的 KBS2《新品上市便利餐厅》节目中公开。

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