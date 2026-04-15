BTS 再次改写K-Pop历史！新专辑连续三周拿下 Billboard 200 冠军，写下全球主流市场新神话

BTS 防弹少年团 再次改写了历史！他们在告示牌（Billboard）主流专辑榜「Billboard 200」中连续三周蝉联冠军，创下 K-pop 史上最初的纪录。由於先前连续两周夺冠也已是首例，此次成就并非单纯的延续，而是具有「纪录扩张」的深远意义。

13日，防弹少年团於上个月发行的正规五辑《ARIRANG》（阿里郎）夺下了美国告示牌主流专辑榜「Billboard 200」的连续三周冠军。



至此，《ARIRANG》成为防弹少年团第 7 张登上「Billboard 200」榜首的专辑。回顾过往，他们自 2018 年凭藉《LOVE YOURSELF 转 'Tear'》创下 K-pop 史上首次夺冠纪录后，陆续透过 2018 年《LOVE YOURSELF 结 'Answer'》、2019 年《MAP OF THE SOUL : PERSONA》、2020 年《MAP OF THE SOUL : 7》与《BE》，以及 2022 年的《Proof》接连取得榜首成就。



「Billboard 200」是综合美国境内专辑销量、串流与数位下载数据所计算的排行榜，是反映当地音乐消费趋势的核心指标。能够连续3周称霸，代表不仅具备粉丝动员力，也成功取得当地大众市场的认可。



特别是，防弹少年团此次纪录不仅限於K-POP，更是在告示牌历史上留下新的一页。自2012年英国民谣摇滚乐团Mumford & Sons（蒙福之子乐团

）连续5周夺冠后，睽违13年再度出现团体长期称霸的纪录。同时，这也是继去年泰勒丝正规12辑之后，再次出现连续3周冠军的案例。这显示K-POP已不再只是「偶然爆红的新鲜类型」，而是正式进入主流市场并发挥影响力的阶段。



另一方面，防弹少年团在即将於14日公布的「Billboard Hot 100」（4月18日榜单）中，也几乎确定进入前10名。自首次空降冠军后，持续维持在前10名之内，展现长期的音源热度。



如同这样，防弹少年团不断突破K-POP艺人的界限，接连缔造在全球音乐市场也难以达成的成绩，持续扩展纪录版图。随著粉丝群与大众听众的结合，他们正巩固自身基础，开启可持续发展的「BTS 2.0」时代。



防弹少年团将於17日至18日在日本东京巨蛋举行演出，之后展开横跨北美、欧洲、南美及亚洲等34座城市、共85场的巡演。这是韩国歌手单一巡演史上最多场次，且日本与中东地区也预告追加场次，巡演规模预计进一步扩大。随著巡演影响，《ARIRANG》的热潮也有望持续延烧，全球音乐市场正关注他们接下来将书写的新历史。

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