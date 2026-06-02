国民女团 I.O.I 完整体出演《全知干预视角》！回归准备＋演唱会幕后全曝光，送给粉丝的特别惊喜礼物

幸福的时间过得好快！此次出演《全知干预视角》，也象徵本次韩国国内活动的收尾。

今日（2日）据韩媒报导，I.O.I 将以完整体出演 MBC 综艺《全知干预视角》。节目中将公开从回归准备到演唱会的幕后点滴，成员们的真实日常也将一次曝光，消息一出立刻引发粉丝热烈关注。



I.O.I 是透过2016年选秀节目《PRODUCE 101》诞生的限定女团，成员包括全昭弥（SOMI）、金世正、崔有情、金请夏、金素慧、郑彩娟、金度延、林娜荣、俞琏静、周洁琼、康美娜等人，并在完成约8个月活动后，於2017年正式结束团体活动，也成为许多粉丝心中的遗憾与不舍。



今年迎来出道10周年，成员们在各自於音乐与戏剧领域发展后再度合体回归（周洁琼、康美娜未参与本次活动）。久违重聚唤起10年前的珍贵回忆，也让成员们再次展现对团体的深厚情感与默契。而这份真诚也反映在音源成绩上，主打歌〈Suddenly（갑자기）〉凭藉口碑迅速发酵，不仅持续刷新榜单排名，更一举拿下 Melon TOP100 与 HOT100（发行30日、100日榜）双榜冠军，再次证明 I.O.I 依旧不减的人气。



上月31日，I.O.I 於首尔蚕室室内体育馆成功完成《2026 I.O.I Concert Tour - LOOP in Seoul》演唱会，接下来也将前往泰国曼谷与香港展开巡演。而此次出演《全知干预视角》，被视为本次完整体回归在韩国国内活动的温暖收尾，也让粉丝更加不舍。



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