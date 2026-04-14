《只要有空，4》最终回看点满满！刘在锡狂亏李光洙汉江约会：「还在恋爱行销？」朴宝英一句「快40岁」掀惊呼

将於今日（14日）播出的《只要有空，4》，找来李光洙与朴宝英以「有空的朋友」身份登场，与刘在锡、柳演锡展现历代级的默契互动。

当天，刘在锡一开场就提到最近在 SNS 上掀起话题的「汉江偶遇李光洙」目击文。该贴文中，李光洙与女友李先彬带著爱犬在汉江约会，甜蜜互动引发热烈讨论。

见到李光洙后，刘在锡立刻笑著亏他：「光洙啊，最近不是跟先彬去汉江约会了吗？」接著再补一句：「现在还在做恋爱行销喔？」瞬间开启吐槽模式，让现场笑声不断。李光洙则连忙解释：「那是很自然的事，哪是什么行销！」没想到刘在锡又不放过他，继续追问：「连一起去的狗也是行销吧？」一连串攻势让李光洙当场语塞 XD



（延伸阅读：恋爱8年依旧甜蜜！李光洙＆李先彬带爱犬在汉江约会，网友齐喊：希望永远幸福到结婚）

在先公开片段中，刘在锡也关心朴宝英的年龄，朴宝英大方表示：「我37岁了！」刘在锡立刻惊呼：「看起来完全不像啊！」她接著笑说：「再过不久就要40岁了！」一旁的柳演锡与李光洙连忙安慰「还早啦！」朴宝英则坦言：「快到30岁时我还很期待，但接近40岁的感觉就不太一样了。」不过欧腻依旧是满满童颜，完全看不出年纪啊！此外，《只要有空，4》将於今晚播出，本集也是本季的最终回。



另外，由朴宝英、金圣喆、金熙元、李贤旭、文晶熙与李光洙主演的 Disney+ 原创剧集《赌金》，将於29日正式上线。剧情描述一名女子意外卷入金条走私组织，在混乱中逐渐滋生独吞金条的欲望，并在黑暗世界展开生死搏斗。不仅题材紧张刺激，加上豪华卡司阵容，也被看好是2026年最值得期待的必追韩剧之一。



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