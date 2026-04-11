Irene击败强劲对手BTS夺下《Music Bank》冠军，创下Red Velvet成员首次Solo夺冠新纪录

人气女团 Red Velvet 成员 Irene 在拿下音乐节目第一名的同时，也留下了具有意义的团队历史新纪录。

4 月 10 日播出的 KBS《Music Bank》中，Irene 以〈Biggest Fan〉击败 BTS 的〈SWIM〉，夺下第一名。由於是在与全球顶级团体正面对决中取得的成果，这座奖杯也因此更具象徵意义。



尤其这次的第一名，更为 Red Velvet 成员的 Solo 活动写下首个音乐节目冠军纪录，使其意义倍增。Red Velvet 不仅在团体活动中展现稳定存在感，各自的个人活动也持续活跃，但以 Solo 身分登上音乐节目冠军宝座尚属首次，而由 Irene 开启这个里程碑，也更具象徵性。



〈Biggest Fan〉是 Irene 首张正规专辑的主打歌，是一首传达「彼此成为彼此的粉丝」讯息的 Pop Dance 歌曲。歌曲以明亮能量为基调，结合自我肯定与对粉丝关系的真诚叙事；整张专辑也细腻地收录了 Irene 所经历的各种情感与成长过程。



舞台同样是完成歌曲讯息的重要元素。Irene 以节制的动作与细腻表现力为基础，展现出「优雅表演」，打造出不只是舞蹈编排，更能传达情感的舞台。

随著一次次音乐节目的表演累积，舞台完成度也持续提升，为粉丝与大众留下深刻印象。



事实上，自回归以来，Irene 在全球榜单与粉丝投票中也持续展现强势表现。不仅在专辑与音源排行榜上取得均衡成绩，在粉丝直接参与的各项排行榜中也维持第一名，证明了稳固的粉丝力量。



这股上升气势也将延续至 Solo 演唱会巡演。Irene 将举办出道以来首次 Solo 演唱会巡演「2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL]」，与粉丝面对面见面。本次巡演将从首尔出发，巡回亚洲主要城市，并计画以更加扩展的舞台呈现〈Biggest Fan〉的音乐与表演。

从音乐节目第一名、全球榜单成绩，到首次 Solo 巡演，Irene 正透过这次活动逐步完成「Solo 艺人 Irene」的形象。

而在这一切的核心，是 Irene 更加坚定的音乐身份，以及与粉丝之间更加深厚的连结。

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