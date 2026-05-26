等了2年！《杀人者的购物中心2》定档7月强势回归，李栋旭、金慧埈叔侄携手反击，惊见日剧男神「冈田将生」黑化参战！

叔叔回来了！Disney+ 现象级时尚动作神剧 《杀人者的购物中心》，自 2024 年初第一季播毕后让全球影迷吊足胃口。 等足2年，官方终於在今日宣布：第二季确定将於 今年 7 月上线！

第二季将延续前作帅感炸裂的暴力美学，讲述「郑智安」（金慧峻 饰）在经历了残酷的交接仪式后，正式蜕变成为购物中心「Murder Help」的全新代表，与「死而复生」的神秘三叔「郑进湾」（李栋旭 饰）联手，开始向「巴比伦」全球势力展开终极反击。

随著定档消息释出，官方也同步公开了第一波「Re-Opening」重启海报，也首次揭开「Murder Help」的真面目。 只见敞开的仓库内填满了各类枪械、短刀等武器，叔侄二人并肩站立在武器库前，配上标语「购物中心的大门，再度开启」，暗示著在一切都已改变的情况下，新的事件即将展开。



同步公开的预告片中，第一季主角们归来、新敌人登场、动作场面更加惊心动魄，让等待第二季已久的粉丝们心跳加速。 郑进湾用标志性的低沉嗓音说：「这就是我的世界，郑智安。」这句话也宣告著智安将彻底告别平凡大学生身份，作为「Murder Help」的新主人正式踏入杀手世界，迎来转变与成长。

第二季中，不仅「进湾」与「贝尔」（赵汉善 饰）之间的恶缘继续纠缠，还有巴比伦东亚支部佣兵的加入，令而敌方变得更加强大。 如果说第一季是智安从企图夺取购物中心的杀手们围攻下「死里逃生」的生存战，那么第二季就是叔侄联手，为了守护彼此的世界而进行的「正式反击」。



除了剧情高能，第二季的卡司更是惊喜连连！除了第一季的可靠战友「敏慧」金海娜、「把信」金民 以及「大哥」李泰英 都将原班人马回归，最新反派名单中竟赫然出现日本一线男星冈田将生！他将携手演员郑润厦与玄理，作为巴比伦东亚支部的全新势力加入，两大男神的对决让人期待感倍增。

Disney+ 原创剧集《杀人者的购物中心》第一季已於 2024 年 1 月公开，第二季将由第一季导演李权再度执导，预计将为观众展现更加宏大的世界观。



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