Irene擊敗強勁對手BTS奪下《Music Bank》冠軍，創下Red Velvet成員首次Solo奪冠新紀錄

人氣女團 Red Velvet 成員 Irene 在拿下音樂節目第一名的同時，也留下了具有意義的團隊歷史新紀錄。

4 月 10 日播出的 KBS《Music Bank》中，Irene 以〈Biggest Fan〉擊敗 BTS 的〈SWIM〉，奪下第一名。由於是在與全球頂級團體正面對決中取得的成果，這座獎盃也因此更具象徵意義。



尤其這次的第一名，更為 Red Velvet 成員的 Solo 活動寫下首個音樂節目冠軍紀錄，使其意義倍增。Red Velvet 不僅在團體活動中展現穩定存在感，各自的個人活動也持續活躍，但以 Solo 身分登上音樂節目冠軍寶座尚屬首次，而由 Irene 開啟這個里程碑，也更具象徵性。



〈Biggest Fan〉是 Irene 首張正規專輯的主打歌，是一首傳達「彼此成為彼此的粉絲」訊息的 Pop Dance 歌曲。歌曲以明亮能量為基調，結合自我肯定與對粉絲關係的真誠敘事；整張專輯也細膩地收錄了 Irene 所經歷的各種情感與成長過程。



舞台同樣是完成歌曲訊息的重要元素。Irene 以節制的動作與細膩表現力為基礎，展現出「優雅表演」，打造出不只是舞蹈編排，更能傳達情感的舞台。

隨著一次次音樂節目的表演累積，舞台完成度也持續提升，為粉絲與大眾留下深刻印象。



事實上，自回歸以來，Irene 在全球榜單與粉絲投票中也持續展現強勢表現。不僅在專輯與音源排行榜上取得均衡成績，在粉絲直接參與的各項排行榜中也維持第一名，證明了穩固的粉絲力量。



這股上升氣勢也將延續至 Solo 演唱會巡演。Irene 將舉辦出道以來首次 Solo 演唱會巡演「2026 IRENE ASIA TOUR [I-WILL]」，與粉絲面對面見面。本次巡演將從首爾出發，巡迴亞洲主要城市，並計畫以更加擴展的舞台呈現〈Biggest Fan〉的音樂與表演。

從音樂節目第一名、全球榜單成績，到首次 Solo 巡演，Irene 正透過這次活動逐步完成「Solo 藝人 Irene」的形象。

而在這一切的核心，是 Irene 更加堅定的音樂身份，以及與粉絲之間更加深厚的連結。

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