《亲爱的，不要跨过那条江》姜溪烈奶奶辞世！享嵩寿 101 岁，一生守候76载终与老伴团聚

还记得那部让全亚洲泪崩的纪录片吗？ 曾震撼无数观众心灵的韩影《亲爱的，不要跨过那条江》主人公——姜溪烈奶奶，於昨（10日）传出离世消息，享嵩寿 101 岁。

执导该片的陈模瑛导演於 10 日在个人社群平台发布了姜溪烈奶奶的讣告。 他写道：「电影主人公姜溪烈奶奶已於今天下午离开了。 2012 年第一次见面时，她还像少女一般，而这位少女在百岁之际跨过了那条江，回到了赵炳万爷爷爷爷的身边。 奶奶，请一路好走。」



2014 年上映的纪录片《亲爱的，不要跨过那条江》，平实纪录了当时 89 岁的姜溪烈奶奶与 98 岁赵炳万爷爷的日常。 这对相守 76 年的老夫妻，在镜头前嬉戏、泼水、穿著情侣韩服牵手散步，每一天都像热恋般甜蜜，展现了爱情最纯粹的模样。



2013 年 12 月赵先生过世后，电影《亲爱的，不要跨过那条江》於2014 年上映。 该片当年以独立电影之姿，奇迹般席卷全韩 480 万观影人次，至今仍是南韩独立电影票房纪录保持者。

电影中，姜溪烈奶奶为赵爷爷烧去四季衣物，在大雪纷飞的冬天送他上山，反复念叨：「如果能一起走的话该有多好。 我们都要忍住思念，你先在那边等我......」成为影史最催泪的告别经典。



姜溪烈奶奶生於 1925 年，14岁那年（1938年）便嫁给了长她 6 岁的赵炳万。 奶奶曾在采访中透露，丈夫一生都对她使用敬语，疼爱有加; 即便当时爷爷已离开6年，奶奶仍忍不住哽咽：「晚上睡觉时想到他，眼泪还是会打湿被子与枕头。」



姜溪烈奶奶的灵堂设於原州医疗院殡仪馆，出殡仪式将於 12 日举行，奶奶将长眠於横城郡晴日面的祖坟，与先一步离去的爷爷团聚。

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