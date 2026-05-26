会长老爸魂穿穷酸球员！新剧《新进社员姜会长》孙贤周、李浚荣灵魂互换，反骨儿女篡位逼老豆「绝地反击」

由李浚荣、孙贤周主演的JTBC 全新周末剧《新进社员姜会长》，今日重磅公开了最新的超长精华预告。 「72 岁冷血财阀老豆」与「27 岁落魄土汤匙球员」的灵魂互换，加上豪门争产内斗，让大批剧迷集体高喊敲碗！

预告中，27岁的足球新星黄俊贤原本前途一片光明、即将入选第一级联赛却惨遭72 岁的崔成集团会长姜勇浩（孙贤周 饰）开赛车撞飞。 会长肇事逃逸后，黄俊贤被诊断出职业生涯难以维系，陷入了晴天霹雳般的冲击中。

黄俊贤登门拜访姜勇浩会长，对方竟然傲慢地甩出一张「空白支票」试图息事宁人，令黄俊贤愤怒大喊：「践踏了别人的人生，出钱就够了吗？」并决心向崔成集团展开报仇。 怎料姜勇浩连眼睛都不眨一下，鄙夷冷回：「你以为崔成集团会这么轻易被你这种货色击垮吗？」



然而天意弄人，一场突如其来的头部猛烈对撞，竟让两人发生了灵魂互换。 姜勇浩在黄俊贤的身体里睁开双眼，迎来了预料之外的「人生第二回合」; 相反地，黄俊贤可能进入了姜勇浩的身体，陷入昏迷状态。

姜会长平日里对长女姜在京（全慧珍 饰）与长子姜在成（晋久 饰）百般疼爱，甚至不惜帮忙掩盖罪行，然而在媒体踢爆姜会长是肇逃加害者时，儿女居然立即承认了这一指控。 面对儿女的背叛，姜会长感到无比愤怒。



随著老会长缺席，崔成集团瞬间沦为血腥的夺权战场。 姜彩京展现出「崔成是我的」之野心; 姜在成则抬出「长子继承制」当盾牌; 么女姜方字（李宙明 饰）隐瞒身份、作为实习生步入公司，展现了高调大胆的举动。 三人之间针锋相对，继承人夺权大战一触即发。

就在这时，姜会长灵机一动，决定以「实习生黄俊贤」的身份重新入职公司，亲自出背叛自己的儿女们展开教训。 预告片尾声，李浚荣用著与年龄不符的沧桑老练眼神盯著夜空，霸气放话：「我要把一切都导回正轨！」



满级财阀大佬亲自回新手村「整顿职场兼实施家法」的通透爽剧路线，绝对是今年最解压的爽片！《新进职员姜会长》将於本月 30 日晚间 10 点 40 分迎来首播，香港观众可在Viu同步追看。



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