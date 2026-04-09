新一代女团门面 ANNA @ MEOVV 出任某日牌护肤品亚太区最新代言人

继韩国巨星全智贤及日本名模木村光希后，近日正式宣布委任GEN Z新生代女团MEOVV 日籍成员 ANNA 田中杏奈成为品牌亚太区最新代言人，并公开推出全新广告企划。

品牌先以预告片打头阵，让粉丝抢先感受 ANNA 的多变造型与全天候水润光采，之后由ANNA 领衔主演的MV式广告片以及绝密幕后花絮陆续推出，以横扫Kpop的「猫系完颜」完美诠释肌研「信心美肌」形象。

较早前 ANNA 抽空拍摄全新代言人广告，在镜头前展现全天候水润光芒。广告以「24 小时 8 倍速」为概念，记录她由清纯学生造型、明亮黄色连身裙、淡蓝优雅长裙，到闪烁动人的华丽礼服，百变造型下肌肤依然细致透亮。是次广告特别加入一位全新猫咪角色，与 ANNA 携手入镜，呼应 MEOVV 一直以来主打的猫系风格。当猫咪元素遇上肌研的纯净理念，在镜头下呈现出既灵动又细腻的画面。

拍摄期间，ANNA 面对多次造型与场景切换，依然全程保持专业与最佳状态，工作人员大赞她专业投入。即使长时间拍摄，肌肤依然透亮稳定。她分享道：「自从开始使用肌研之后，我学会给肌肤真正需要的成分，不多不少，刚刚好，反而越简单越安心，肌肤状态也稳定了。」





ANNA 续道：「能够成为肌研亚太区的代言人真的令我非常高兴，这不只是我的首个护肤品牌代言，更是我一直以来信赖的品牌！队友们也为我感到开心，在得知我拍摄前有点紧张时，给了我很大的鼓励。我还在宿舍大派肌研的面膜，跟成员一起来个Girl’s mask night！」

谈到拍摄趣事，ANNA 笑言：「这次要和新加入的猫咪角色一起拍摄真的很有趣，虽然它不是一只真猫，我都要假装跟它互动，有时还要演出它突然抢镜的样子，非常考验演技！」





透过这次全新广告企划，ANNA 以 24 小时不间断的光泽演绎，向大家展示真正由内而外散发的「信心美肌」，亦为肌研揭开全新篇章，让每一位女生都能以「不多不少」的纯粹护理，找到属於自己的刚刚好光芒。

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