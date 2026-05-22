「注射姨母」再开炮！对话截图惊见全炫茂，冷笑反问：你叫我删我就删吗？

因涉嫌非法医疗行为而闹得沸沸扬扬的「注射姨母」A某，近日再度出手，公开一段意味深长的讯息对话，疑似暗指还有更多演艺圈内幕没说完。 她更呛声：「你叫我删讯息，我会乖乖照做吗？」

A某20日在个人社群平台上发布一篇长文，以及多张短讯对话截图。 她先前已被爆料，疑似在没有本土医师执照的情况下向多位艺人如朴娜勑、SHINee Key等人提供非法医疗服务，包括施打点滴、开立抗忧郁药物等。 目前她正因违反医疗法、药事法及毒品管理相关法条接受警方调查。

A某在文中感叹：「信任有时能救人，但随便给出去的信任，最后只会换来伤痛与责任。 那些轻易放过的选择、觉得理所当然的关系，所有行动终究会有结果。」最后更留下一句耐人寻味的话：「现在让时间告诉大家，你们是怎么利用我、我又是为什么被利用了。」



最让外界关注的是，她同时公开的对话截图中，清楚出现「炫茂」两个字。 A某直接呛声：「你事情爆发后就要我把KakaoTalk对话全部删掉，你觉得我真的会删吗？」此话一出，等於暗示手上还有更多未曝光的内容，随时可能再爆新料。



全炫茂过去也曾被拍到在车内打点滴的照片，当时引发类似争议。 但他的经纪公司随即澄清，那是2016年1月14日与26日的正规医院治疗纪录，坚决否认接受过任何非法医疗行为。 而另一位卷入风波的朴娜勑，已於本月13日前往首尔江南警察局接受调查。

目前「注射姨母」A某自今年1月底被限制出境后，已於3月接受过一次警方问讯。 当时她就曾留下一句：「接下来轮到你们了，尤其是某个男人。」如今看来，这场娱乐圈医疗风暴恐怕还没那么快落幕。

*相关内容：韩警立案侦办全炫茂点滴案！经纪公司急晒病历灭火：合法的医疗行为

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