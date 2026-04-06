杀人犯变饶舌歌手？「《毒枭》导演致死案」加害者事后发歌挑衅「就把你脸揍烂」！全韩怒火，警方重启调查

韩国电影圈惊传令人发指的悲剧！曾获奖的导演金昌民去年遭20多岁年轻人围殴重伤，最后脑死不治，遗爱人间捐出器官。 更夸张的是近日韩媒TV DAILY爆出，其中一名施暴者竟然在事发后大摇大摆推出嘻哈歌曲，歌词还挑衅充满意味，让网友全炸锅。

据报导，金昌民导演去年10月20日跟儿子一起到京畿道九里市某餐厅用餐，却意外卷入一场暴力争端。 过程中，他被多名20多岁男子联手痛殴，当场失去意识送医，但因脑出血最后被判脑死。 家属遵照他生前意愿，将器官捐赠出去，共救回4条人命。

事后曝光的监视器画面完整拍下金导演遭人无差别拳打脚踢的残忍过程。 目击者表示，对方总共有6个人，被害者被打到昏迷，其中一名高个子还从背后对他使出「背后锁喉」，场面非常惊悚。 更让人心碎的是，金导演的儿子患有发展障碍，至今还不知道爸爸已经过世。

然而最让全体韩国民众火大的是疑似涉案的A某被踢爆竟於在今年3月跟朋友一起发表了一首嘻哈歌曲，歌词内容超级嚣张，像是「继续盯著我看，就把你脸揍烂」、「纯真的我早就消失了」、「变成了小流氓」等等。 网友傻眼痛批：「这是在炫耀吗？」、「杀人犯还敢写歌？」



此外，网路上也有人爆料指这群加害者是活跃在九里市的组织暴力分子，不过相关组织已否认。 家属悲愤表示，从案发到现在，完全没收到加害者的任何道歉或联系。警方锁定殴打金导演的男子A某，并申请了拘捕令，但检方以需要补充调查为由退回。随后警方根据遗属的要求以及检方要求的补充调查，再次以伤害致死罪嫌针对A某等两名嫌疑人申请了拘捕令。然而议政府地方法院南杨州分院以「住居所在明确，无灭证之虞」为由，驳回了拘捕令。警方最终将此案以不拘留状态移送检方，遗属则痛诉从暴力事件发生后的初期应对，到加害者的惩处过程，所有环节都十分草率马虎。

根据韩媒《News1》5日报导，议政府地方检察厅南杨州支厅已於本月2日从九里警察局接获金导演伤害致死案的移送，并组成了专案调查小组。据南杨州支厅表示这个由刑事2部部长担任组长的专案小组，编制为检察官3名、调查官5名。南杨州支厅强调：「将进行迅速且严格的补充调查，确保受害者没有任何委屈。未来将运用科学调查技术，并积极反映具备医学专业知识的检察官意见於调查中。」



金昌民导演自2013年透过电影《谍影杀机》道具组进入影坛，随后在《狱火重生：金昌洙》、《毒枭》、《魔女》、《如果雨之后》等作品中担任美术工作，他执导的独立短片《谁人的女儿》更曾获「警察人电影权节」导演奖，才华备受业界肯定。 如今却因一场暴力事件骤逝，让亲友与影迷万般不舍。

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