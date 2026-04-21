人气男团SEVENTEEN小分队DxS六月来澳开唱

SEVENTEEN小分队 DxS（DK x SEUNGKWAN） 将於澳门威尼斯人综艺馆举行首次巡回演出的澳门站DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO。

票价分为HKD/MOP $1,899、$1,499、$1,299及 $999。成功在2026年4月21日下午2时至2026年4月23日晚上11时59分期间於Weverse登记的CARAT MEMBERSHIP(GLOBAL) 会员将合资格於2026年4月29日中午12时至晚上11时59分经金光票务(Cotai Ticketing) 参与会员优先购票。公开售票将於2026年4月30日中午12时透过金光票务(Cotai Ticketing) 及大麦网(Damai) 正式发售。

演出以今年1月发行的首张迷你专辑 《Serenade》 为题。专辑以「平凡的爱情」为主题，透过两位成员细腻的情感与和声，展现出能引起共鸣的音乐故事。这次演唱会同样延续专辑的氛围，观众将在现场感受他们以独特的感性诠释触动人心的音乐。《Serenade》发布后，主打歌〈Blue〉横扫韩国及海外音源榜，登上国内外排行榜冠军，并掀起挑战热潮。专辑在发售当日突破52万张销量，并同时登上日本Oricon每日专辑排行榜及中国QQ音乐的数字专辑畅销榜榜首，甚至进入美国Billboard 200，展现了DxS的全球影响力。

这次巡演DxS将把专辑中的新曲目带上舞台，从深情的抒情到充满力量的合唱，观众将在现场感受他们的音乐故事与真挚互动。顶级舞台的舞台设计将完美衬托DxS的歌声与舞台张力。准备好与DxS一起度过充满感动与共鸣的夜晚吧！

售票详情

DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO

日期: 2026年6月6日（星期六）

时间: 晚上6时

地点: 威尼斯人综艺馆

门票: HKD/MOP $1,899、$1,499、$1,299、$999 (全场座位)

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票登记

2026年4月21日（星期二）下午2时 至 2026年4月23日（星期四）晚上11时59分 (当地时间)

必须於上述登记期间到Weverse登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Weverse查阅。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员优先购票

2026年4月29日（星期三）中午12时至晚上11时59分 (当地时间)

售票平台：金光票务

公开发售

2026年4月30日（星期四）中午12时起 (当地时间)

售票平台：金光票务 & 大麦网

金光票务 (Cotai Ticketing)

网上购票：https://www.cotaiticketing.com/

大麦网 (Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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