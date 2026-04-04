TXT 然竣坦言曾陷严重倦怠期！找 BTS RM 谈心后，主动向秀彬道歉含泪和解

人气男团 TOMORROW X TOGETHER（简称 TXT）然竣透露自己曾向 BTS 大前辈 RM 寻求建议，也提到了与成员秀彬坦诚对话、最终含泪和解的往事，令人动容。

近期 YouTube 网路综艺《Salon Drip》邀请到了 TXT 的成员 秀彬与然竣 以嘉宾身分出演。



迎来出道 7 周年 的 TXT，两人在节目中提到连粉丝都知道、两人曾经有些尴尬的时期，引发关注。然竣回忆自己首次展开个人活动后经历的低潮期表示：「开始受到周围言语影响后，压力变得很大，自我也开始动摇，整整 3 个月都经历了很严重的职业倦怠。」他也坦言，当时因为觉得必须自己撑过去，所以很难把内心的想法说出来。





之后然竣找到了 BTS 的队长 RM，并从对方那里听到「希望你能试著正面面对那些让你感到不舒服的事情」的建议。然竣接著表示：「我和秀彬也曾吵架，有一段尴尬的时期，我当时很想把那些都消除掉，也发现自己其实有很多想错的地方。」於是他主动邀请秀彬一起喝酒，为两人安排了和解的机会。



秀彬则透露，原本看起来像是在筑起心墙的然竣，当时是几年来第一次如此坦率地把内心想法全部说出来：「我们聊著聊著就哭了。」秀彬补充说，看著当时辛苦的然竣努力成为更好的人，也很高兴自己能陪伴然竣走过这段成长的旅程。

此外，秀彬也表示：「现在不管发生什么事，我都觉得我们可以一起面对，我终於能真正理解然竣哥这个人了。」展现出两人变得更加坚定的友情。



另一方面，TXT 将於 4 月 13 日下午 6 点 正式发行第 8 张迷你专辑 《7TH YEAR: 当微风在荆棘丛中片刻停留》。

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