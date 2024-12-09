传奇女团「2NE1」时隔10年出演《SBS歌谣大战》！第三波阵容名单依旧超华丽

年末最期待的就是看三大台的典礼啊！

今日（9）SBS 公开《2024 SBS歌谣大战》第三波阵容，包含 2NE1、(G)I-DLE、WayV、李泳知、CRAVITY、TREASURE、BABYMONSTER、izna 和 NEXZ 共9个组合。

之前公开的第1、2次阵容中，有Key、Stray Kids、NCT 127、NCT DREAM、ATEEZ、ITZY、TXT、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS 和 NCT WISH。



当中，最引人注目的是传奇女团「2NE1」，这也是 2NE1 自2014年以后时隔10年再次出演《SBS歌谣大战》，他们会带来什么样的舞台，也让 K-POP 粉丝们相当期待。而 2NE1 为了庆祝出道15周年，在今年宣布合体举行演唱会，目前她们正在展开巡回演唱会。



另外，《2024 SBS歌谣大战》由NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣担任主持人，这也是他们三人在今年6月《歌谣大战Summer》后再次合作，而今年的《SBS歌谣大战》将於25日在仁川永宗岛 Inspire Arena 举行。



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