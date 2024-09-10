离开SM娱乐「舞蹈神童」罗夏恩！与女团STAYC的所属社High Up娱乐签约，正在接受练习生培训！

2009年出生的罗夏恩以「舞蹈神童」形象爆红，特别是通过个人 YouTube 频道「Awesome haeun」上传 Cover 舞蹈影片等，拥有509万订阅者而备受瞩目。

她还出演过《Star King》、《K-pop Star 4》、《Dancing 9》等节目，证明出色的舞蹈实力，在「2018 Melon Music Awards」上，罗夏恩介绍最佳舞蹈候补的影片点击率已超过8000万次，至今爲止一直成爲话题。



而罗夏恩在2022年加入SM娱乐当练习生后停更 YouTube，并在个人 IG 简介中增加「SM娱乐」文字。但...却在今年8月传出离开SM娱乐的消息，网友们也纷纷猜测：「看来没加入这次的新女团」等。



（＊相关报导：【韩网热门】罗夏恩离开SM娱乐？）

今日（10）High Up娱乐方面表示：「最近和罗夏恩签订专属合约，现在作爲本公司的练习生，爲了能够绽放无限的潜力和可能性，将继续给予大力支持。」而High Up娱乐由王牌制作人黑眼必胜（Rado、崔奎盛）成立，在2020年推出女团 STAYC ，目前为了下一个女团正在持续进行选秀中，



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