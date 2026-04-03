治愈综艺来啦！车胜元化身甜点师再秀手艺、金宣虎当咖啡师，跟金喜爱、李基泽一起开《Bonjour面包店》

以长者为主角的疗愈综艺来啦！Coupang Play 於2日正式宣布，车胜元、金喜爱、金宣虎、李基泽将携手出演全新综艺《Bonjour面包店》（봉주르빵집），消息一出立刻引发关注，到时候一定要追啊！

《Bonjour面包店》以宁静乡村的韩国首间「银发族甜点咖啡厅」为背景，讲述懂得人生滋味的长者与面包店成员，一起透过甜点分享温暖与疗愈。咖啡馆采「Yes Senior Zone」概念，仅限65岁以上长者及同行者入场，并以长者为主角，细腻描绘他们的人生轨迹。



厨房由车胜元担任主厨领军。过去他已在多个综艺中展现高超厨艺，获得「车主厨」称号，这次更将挑战法式烘焙，化身「车甜点师」，让人已经开始好奇他会做出什么样的甜点了！而新生代演员李基泽则以助理甜点师身份加入，不仅成为车胜元的得力助手，也将以满满热情与反差魅力为厨房增添活力。



负责外场与客人接待的总经理则由金喜爱担任，她将以一贯优雅温暖的形象，倾听长者们的故事并带来深刻共鸣。金宣虎则以咖啡师身分加入，凭藉「国民孙子」般的亲和力，亲手为长者们送上一杯充满心意的咖啡。这也是他自《两天一夜》后，时隔约5年再度以固定班底身份出演综艺，让不少粉丝更加期待他的表现。



此外，据韩媒报导，李主傧也以嘉宾身分参与节目录制。她曾在2024年《帐篷外面是欧洲：义大利篇》中，展现「女子汉」与呆萌的多面魅力，之后较少亮相综艺，这次回归自然引发关注。她在长者面前会有什么新面貌？与前后辈的互动也令人期待。



据悉，四位出演者在繁忙行程中仍事先学习烘焙与咖啡技术，为了呈现最真实的经营样貌可说是做足准备，也让人更加期待他们在节目中的实际表现。《Bonjour面包店》将於5月8日正式首播，大家可以好好期待这档温暖又疗愈的综艺啦！

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