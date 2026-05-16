「演技派男神＋收视保证」南宫珉《婚姻之后》回归KBS周末剧！化身医院院长展开救妻行动，全新角色掀期待

「收视保证」南宫珉无论是医生、律师还是棒球团长都能完美驾驭，被誉为「值得信赖的演技派男神」，接下来的新作品也同样令人期待！

近日，据韩媒报导，由南宫珉、李雪主演的KBS全新周末剧《婚姻之后》确定将於7月4日首播！该剧是一部浪漫惊悚剧，讲述一名男子在离婚前夕，为了救回突然遭绑架的妻子，被迫与犯罪集团展开一场惊险对抗的故事。而这次《婚姻之后》开播，也象徵KBS周末迷你剧在停播约5个月后正式回归。

剧中，南宫珉将饰演曾是神经外科医师、如今成为医院院长的「姜泰柱」，为了救回妻子高世允（李雪 饰），即使得独自面对危险，也依然拼命撑到最后。光是角色设定就已经相当吸引人，也让不少剧迷更加期待南宫珉这次会如何诠释这个角色。



尤其南宫珉这次不只将带来紧张刺激的心理对决，还有不少动作场面，让人更加期待整体氛围与节奏感。他过去曾凭《金科长》、《监狱医生》等作品替KBS创下亮眼成绩，因此这次回归，也被不少观众看好有望再次掀起话题与收视热度。



更让人关注的是，同时段还将迎来与曾一起合作《金牌救援：Stove League》的朴恩斌正面对决。tvN新周末剧《惊悚的恋爱》预计於7月18日开播，讲述能看见鬼魂的财阀继承女，与极度怕鬼的热血检察官之间展开的奇幻恋爱故事。虽然《惊悚的恋爱》将晚於《婚姻之后》两周登场，但两部作品题材风格不同，也让这场周末剧竞争更添看点。



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