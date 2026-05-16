Apink尹普美 & 王牌制作人Rado 今日大婚！超吸睛「录音室婚纱照」曝光，Apink、STAYC两代女团携手唱祝歌

女团Apink 成员尹普美与知名音乐制作人 Rado，今日於首尔君悦酒店举行结婚典礼，为长达 9 年的热恋修成正果，正式由偶像情侣升格为恩爱夫妻。

因歌结缘！从「Only One」变成彼此的唯一

普美与 Rado 的缘分始於 2016 年，当时 Rado 为 Apink 打造主打歌《Only One》，两人因工作擦出爱火，隔年 4 月展开地下情，并於 2024 年 4 月转为公开恋爱。

去年 12 月婚讯曝光后，尹普美於粉丝官咖上传亲笔信甜蜜告白：「我决定与这位长期陪伴我、无论快乐或动摇都守在身边的人，携手走向未来的人生。」





祝歌阵容超狂！两代女团合体「回娘家」送嫁

婚礼上，除了 Apink 全员出动为好姊妹献唱外，由 Rado 担任代表的 High Up 娱乐旗下女团 STAYC 以及新人团 UNCHILD 也将齐聚一堂送上祝福，场面堪比小型 K-pop 盛典。 婚礼司仪则由搞笑艺人金基里担纲。





婚纱照玩转「黑白型格」！普美展现优雅人妻美

摄影师在昨日（15 日）抢先释出两人的婚纱画报，完美呈现了「才子佳人」的时尚感。 普美换上优雅婚纱，尽显成熟美态; 而 Rado 则收起综艺里的搞笑形象，换上经典西装展现帅气一面。 画报中不乏两人在录音室互动的自然侧拍，既浪漫又符合两人的职业背景，被网民大赞「高级感爆棚」。









爱情事业双丰收！《泪之女王》演技获肯定

普美近年事业再登巅峰，除了上月推出庆祝出道 15 周年的粉丝歌曲《15th Season》，在话题剧《泪之女王》中饰演的「罗秘书」亦演技大获好评。 Rado 作为 High Up 娱乐的灵魂人物，不仅捧红 STAYC、UNCHILD等团体，在综艺《玩什么好呢？ 》中亦展现超强综艺感。 如今两人步入人生新阶段，外界纷纷送上祝福。

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