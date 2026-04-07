超过5小时还是不够！金南佶粉丝见面会「提前结束」由本尊亲上火线回应！「别让时间长度限制相聚时光」

演员金南佶是出了名的爱聊天又宠粉，粉丝见面会超时早已是大家意料中事，最近他更对於传言中「粉丝见面会提早结束」这事情亲自开口向粉丝们说明。

金南佶於3月28日在首尔KBS Arena举行了2026粉丝见面会《G.I.L》，由於在去年11月他所举办的见面会，历时5小时又42分钟才结束，惊人纪录也成为话题讨论，而本次的见面会时长依旧是超过了5小时，但与之前创纪录的时长相比稍微缩减了一点，於是被粉丝称为「提早结束」，对此他特别录制影片进行「不是说明的说明」。



演员金南佶所属公司《Gil Story娱乐》近期以「5小时12分钟的粉丝见面会「提前结束」，对於此事…」为主题上传了一段影片。影片中金南佶对於自己的粉丝见面会提早结束一事，表示不知道为何因此引发大家讨论，提早结束不是一件好事吗？反问粉丝们究竟有什么样的期待呢？



他表示合并起来计算，整体时间应该是达到了5小时10到15分钟左右的总时长，以前其实没有中场休息的时间，所以现在加入中场休息，感觉起来变得比较短，大家就认为是提早结束，不知道是不是因为如此？金南佶更强调当时企划的时候，是打算进行2小时30分钟左右的时间，与一般明星见面会无异。



接著金南佶也提到，不过粉丝们并不是因为太希望享受见面会而来的，而是「想看看在哪里 开多久」抱持这种心态而来的人也挺多的，不需要做好多大的心理准备，而是只单纯的想要一起开心度过这段时光的人再来就可以了。所以不管是举办2小时也好、3小时也好或是整个晚上的时间也好，如果彼此感觉到有压力的话，那么以后就没办法这么做了。

金南佶也向粉丝们喊话，大家不应该受到时间长度的限制，往后还会持续准备能够见面的机会，就算不满1小时2小时就让大家回去，大家也不要觉得过度失望，更呼吁大家并不是要朝向6小时之路迈进的啊！

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