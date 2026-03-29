《拜托了冰箱》对决：崔康禄 vs. 郑镐泳，突袭Super Junior圭贤的冰箱！

今晚 JTBC 热门综艺节目《拜托了冰箱》中，将以料理实力相当不错的Super Junior圭贤冰箱为主题，展开15分钟料理对决！

首先，为了平时会看主厨食谱影片学做料理的圭贤，本次对决以「可以跟著食谱做的料理」为主题，由崔康禄与郑镐泳展开比拚。以《黑白大厨2》冠军身分回归、时隔约1年再度登上《拜托了冰箱》的崔康禄，在对上当时排名第4的郑镐泳前表示：「今天一点也不紧张」，展现出不同於以往的从容模样，引发期待。



在随后的比赛中，两位主厨一边料理、一边亲切讲解食谱，让「料理高手」圭贤十分满意。崔康禄以教育节目式的料理教学风格，郑镐泳则以电视购物风格介绍各自的料理秘诀，为节目增添不少趣味。特别是崔康禄还加入幽默解说，显得相当从容，逗得众人笑声不断。另一方面，担任5分钟检查助理的崔铉硕品尝崔康禄料理后露出意味深长的表情，也引发大家的好奇。

第二场对决则由曾经关系好到一起拿下「最佳情侣奖」的孙钟元与金风，以「威士忌搭配料理」为主题展开较量。两人过去只有一次对决纪录，并透露一直很期待再次交手，吸引众人关注。此外，金风表示自己年轻时曾参加威士忌聚会学习相关知识，而孙钟元则透露自己曾与赵寅成并肩担任威士忌大使，对这次主题展现十足自信。



两人展开激烈对决，让这场复仇战更添紧张气氛。特别是孙钟元罕见地积极向圭贤「推销」自己的料理，让现场所有人都十分惊讶。就连金圣柱也说：「我还是第一次看到孙钟元主厨在拉客。」另一方面，一直以来吸收各主厨料理技巧、逐渐提升实力的金风，这次更表示要「偷走」对手孙钟元的必杀技，并重新诠释他的料理。圭贤在品尝其中一道料理后感动地表示：「我想拜他为师。」究竟会诞生哪些料理，也备受关注。



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