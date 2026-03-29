超反差！《卧底洪小姐》千金竟是「打工达人」 崔智秀泪曝：一周打工6天，5月终於能还完学贷

在tvN电视剧《卧底洪小姐》中饰演财阀二世、引发不少话题的女星崔智秀，最近上节目透露，现实生活中的她其实完全不是剧中那样，到现在都还在兼差打工，靠著一份份工作维持生计，超反差的人生让不少观众听了都相当惊讶。

崔智秀日前登上tvN综艺节目《刘Quiz on the Block》，大方分享了自己的近况。 虽然她刚在刚播完的《卧底洪小姐》中饰演千金「姜诺拉」一角受到瞩目，但她透露，其实身为出道11年的演员，她到现在还是一周打工六天，生活过得很踏实。



崔智秀在节目中坦言：「我从20岁开始，几乎什么打工都做过。」她细数自己的打工经历，从穿布偶装开始，到物流中心、儿童咖啡厅、工厂等等，几乎各种行业都待过而她会这么拼命打工，最主要的原因就是为了还清高达5000万韩元的助学贷款。 崔智秀说，当时她要一边打工、一边上课、还要一边准备试镜，忙到分身乏术。 甚至就在《卧底洪小姐》开拍前，她人还在工厂里负责分类制作小卡。



她笑著回忆说：「那天坐在工厂里，要确保同样的卡片不会连续出现，结果那天刚好在整理G-Dragon的照片，他头发是薄荷色的。 回家路上在捷运上闭眼休息，眼睛一闭全都是那个薄荷色的残影。」话语中带著淡淡的辛酸。



讲到家里，崔智秀也忍不住流露出愧疚之情。 她说：「其实爸妈因为没办法帮我负担助学贷款，一直觉得很对不起我。 但我觉得这本来就是我自己该负责的事，每次听到他们跟我说『抱歉』的时候，反而是我最难受的时候。」她还透露，有时候要去工厂打工，看到妈妈偷偷掉眼泪，心里真的很不舍。不过好消息就是这笔助学贷款终於快要还完了。 崔智秀说：「靠著打工和拍戏赚来的钱，我一点一点存下来还，到今年5月应该就可以全部还清了。」讲到这里，她也忍不住红了眼眶。



现在因为《卧底洪小姐》的播出，崔智秀的知名度提高不少，但她仍然持续在首尔蚕室的一间大型餐厅打工。 她说：「昨天也去打工了，明天也还要上班。 不过最近有发现，很多妈妈级的客人开始认出我来了。」她也特别提到餐厅老板很照顾她，每次她去拍完戏回来上班，老板都会不好意思地说：「演员做这个可以吗？ 真抱歉。」还会鼓励她说：「尽量不要回来上班，专心当演员，快点成功吧！」让崔智秀心里觉得暖暖的。

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