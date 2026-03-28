兵役期间爆出假冒癫痫患者闪兵争议！Ravi「要成为更好的人」是为复出做准备吗

偶像男团VIXX的成员Ravi因违反兵役法，一审判决有罪，他也承认了自己的错误行为。日前他也亲自传达了目前退伍的状况，表达自己深刻反省的心境。不知道粉丝们是否仍然支持他？

Ravi在27日向大家问候，他首先表示时隔许久再度问候大家，接著说明自己从2022年10月起担任社会服务要员，期间也因为违反了兵役法而接受相关审判，因为这个审判而中断了服役，之后也根据兵务厅的处分以及规定，将剩下的兵役期间完成，因此服役直到2025年12月31日退伍。



在这样的过程中，回顾自己以及要催促自己的时候，因为个人的状况以及环境作为藉口而得到大家的理解，让Ravi自己感到相当羞愧，并提到领悟了他因为自己卑鄙的选择，可能因此造成对他人的伤害，他也对於那些因为自己错误的行为而受到伤害的人再度致上歉意，往后希望自己成为更好的人，持续不断的学习，好好整顿一下自己。



据检方透露，Ravi是与一位中间人具某，共谋假扮为癫痫患者获取诊断书，试图申请免除兵役，而以不拘留起诉。Ravi依照具某的指示剧本演出，假装晕倒并接受医院检查，虽然当时负责的医师诊断写著「无法确认症状」，但Ravi仍无视诊断要求开立处方药物，得到医师建议药物治疗的意见。2021年当Ravi向兵务厅提交「疑似癫痫」的诊断书，具某还传来讯息写著「Good，免除兵役」。



当时Ravi在4月11日举行的第一次公开审查中承认了这个事实，原本应被判定为补充役4级的他，从去年10月开始作为社会服务要员，完成兵役。一审判定Ravi有罪并要求有期徒刑一年，缓刑两年，社会服务120小时。而Ravi承认自己的错误表示接受一审判决，并且不会再上诉，但当时检方仍要求判处有期徒刑两年，再度上诉，不过最后二审维持了原判决。

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