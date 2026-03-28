Key走出「非法医疗风波」时隔5个月复出！SHINee 宣布 5 月首尔开唱， [THE INVERT] 挑战「翻转」视角重新出发

经纪公司 SM 娱乐於 27 日宣布，男团 SHINee 将於 5 月 29 日至 31 日，一连三天在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行第八场单独演唱会《- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII ： [THE INVERT]》。 这不仅是四位成员睽违一年的合体公演，更是成员 Key 在争议后的正式回归之作。

本次演唱会以「INVERT」（翻转、转换）为核心概念，预告将透过与众不同的舞台视觉与全新视角，重新定义 SHINee 的音乐世界。



然而，比起演出本身，媒体更关注成员 Key 的回归动向。 去年年底，Key 卷入谐星朴娜勑的「非法医疗」疑云，因与无医生证照的所谓「注射阿姨」有交情而深陷争议。 当时 Key 坦承曾在家中接受其治疗，但强调「一直以为对方是具备资格的医生」，在得知真相后感到震惊并开始深刻反省。 随后他毅然退出当时出演的所有节目，进入长达 5 个月的活动中断期。 本次演唱会的官宣，正式宣告他将重回大众视线。

对於Key重启活动的消息，部份韩网友认为反省时间过短，不希望再在综艺节目里见到他; 也有人指出Key的过错严重程度远不及朴娜勑等人，也并未因此接受调查，参加仅面对粉丝的演唱会无可厚非。



本次演唱会门票将透过 Melon Ticket 进行预售，预计於 3 月 30 日晚间 8 点开放粉丝俱乐部（Fan Club）优先预购，并於 4 月 1 日晚间 8 点开放一般预售。

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