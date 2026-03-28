李遐怡 x Dok2惊爆热恋中？！官宣合组新厂牌「808 HI」，男方生日当天发新歌〈You & Me〉

这组合真的难以想象！饶舌天王 Dok2 与实力派歌姬 李遐怡不仅宣布共同创立音乐厂牌「808 HI RECORDINGS」，更被爆出两人已从音乐伙伴正式升格为「热恋中」的萤幕情侣！

新厂牌「808 HI RECORDINGS」以 Hip-hop 与 R&B 音乐为基底，Dok2 与 李遐怡未来不仅会透过该厂牌进行个人活动，更计划发展演唱会、影像制作及提携后辈，持续与多位艺人合作。 除了个人专辑外，也将持续推出双人合作企划，并筹备包含巡回演唱会在内的全球活动。



选在「生日」认爱？ 新歌〈You & Me〉诉说真实浪漫

今日下午 6 点，两人将透过各大音源网站发行合作曲〈You & Me〉，正式宣告厂牌创立。 Dok2 特别选在自己生日（3 月 28 日）这天公开音源，为新的出发增添意义。

另据网路媒体《HIP》，Dok2 与李遐怡目前正在热恋中，且近期已正式公开关系。 合作曲〈You & Me〉正是讲述了两人的故事，节奏缓慢、充满浓厚 R&B 与嘻哈氛围，表达了更加成熟且直率的情感。



网民炸锅：这是愚人节玩笑吗？

面对这对「梦幻组合」，韩国网友纷纷惊叹：「还以为是愚人节玩笑！」、「这对组合完全想像不到」、「原来两人只差 6 岁吗？ （注：Dok2 1990年生，李遐怡 1996年生）」、「希望你们幸福」、「该不会是为了宣传新歌才放的消息吧？」

此外，Dok2是韩国嘻哈界的代表性rapper兼音乐制作人，自 2000 年代中期活跃至今，曾引领 1LLIONAIRE RECORDS 的成功，为韩国嘻哈独立厂牌运营树立了典范。李遐怡 自SBS 选秀节目《K-pop Star》夺得亚军后於 2012 年正式出道，以卓越的唱功与独特的嗓音深受喜爱，特别是在 R&B 领域表现出众。



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