【Netflix 新综】刘在锡携「臭手兄弟」李光洙回归！边佑锡变身「黑洞大君」劈柴超废？ 《刘在锡的民宿法则！》预告曝光

Netflix 全新原创真人骚 《刘在锡的民宿法则！》即将於本月 26 日震撼首播！这档由「国民大神」刘在锡 领军的民宿实境秀，找来了难以预测的黄金员工阵容：李光洙、边佑锡、池睿恩，誓要带领住客展开一场疯狂、爆笑的逃离日常之旅。

「国民MC」变身笨拙营主 刘大神亲定霸气标语

向来以流畅主持功力见长的刘在锡，这次竟要挑战担任新手营主。 在主海报中，他站在司令台中央，员工们表情各异，最抢眼的莫过於半空中漂浮的广告气球，上面写著刘大神亲自定案的口号：「顾客是王，而我也是王！」 标榜员工也要受到尊重。 但 PD 爆料，随著 3 日 2 夜的「地狱行程」展开，员工们忙到疯掉、疯狂碎碎念的现实，与这句霸气标语形成强烈反差，成为节目的最大笑点！



李光洙重现「蚊子舞」 边佑锡反差萌变「黑洞大君」

除了新手老板刘在锡整天晕头转向，员工们更是忙得像被狗追一样！「风纪股长」李光洙负责管理纪律与笑点，现场无预警重现经典的「蚊子舞」。 大势男神边佑锡负责为住客带来疗愈，本想帅气劈柴展现魅力，结果姿势满分、伤害为零，笨拙模样让他获封「黑洞大君」称号，反差萌爆棚！池睿恩身为唯一有民宿打工经验的资深老么，将展现极强的亲和力，与住客打成一片。





史上最强兼职！「民宿鼻祖」李孝利夫妇降临

除了主持群，制作组更请来了重量级嘉宾——李孝利、李尚顺 夫妇！这对「民宿始祖鸟」将化身特级兼职生，不仅会亲自教授早晨瑜伽，还会大方传授「经营大法」，自然地融入住客之中。



魔鬼行程无冷场 5 月底 Netflix 独家开播

节目组强调，这次的露营行程完全比照「学生营队」的魔鬼时间表：从睁开眼后的起床任务、早晨瑜伽、外送铁箱问答、深夜营火会到才艺表演，24 小时全天候塞爆。 PD 表示：「我们想创造一个现实中难寻的奇幻空间，融入刘在锡式特色内容，在回忆之上增添奇幻色彩。」



看到光洙跟刘大神再度合体，再加上现在红到发紫的「大君」边佑锡，这部综艺真的不追不行！你觉得边佑锡会被光洙带坏，一起变成「臭手成员」吗？ 《刘在锡的民宿法则！》将於 5 月 26 日（周二）先行公开第 1 至 5 集，接著於 6 月 2 日（周二）公开第 6 至 10 集，分两周在 Netflix 独家上线。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻