3大话痨金南佶×朱智勋×尹敬浩《藉口GO》反应爆棚！点击破1000万，尹敬浩透露人气上升：合照的人越来越多了

《藉口GO》迎来第100集特辑，请来演艺圈3大「话痨」金南佶、朱智勋、尹敬浩登场！14日公开后立即引发热议，截至3月27日下午3点，点击率已突破1030万次，人气爆表。

尹敬浩之前为宣传电影《调教我的丧尸女儿》靠「闲聊」圈粉，金南佶在刘在锡主持的《刘QUIZ ON THE BLOCK》也展现超强口才，网友早就期待看到他们再加上同样以话匣子著称的朱智勋同台。果然不负众望，三人轮番吐槽、分享趣事，连「大神」刘在锡都插不进话，将近两个小时的节目全程高能，完全零冷场 XD



网友留言也十分热烈：「12天内点击率突破1000万，真是太了不起了」、「金南佶和朱智勋的话相对较少，应该要再重新出现」、「哇～再给尹敬浩讲一个小插曲」、「千万点击量嘿嘿嘿，我觉得这个应该出续集」、「无聊的时候看也很有趣」、「看了三次还不会腻，太好笑了」、「真的被尹敬浩迷住了，光听声音就觉得口才很棒」等。不少人更预测，尹敬浩很可能在今年《藉口GO》的年末颁奖典礼上拿下大赏。



此外，尹敬浩在3月25日电影《终极搜查》记者会上被问到「最近人气急速上升，有感觉吗？」他笑说：「真的感受很深。」他表示：「很多人喜欢我在《藉口GO》和《频道十五夜》中展现的样子，也一直在看节目，所以现在在街上拍照的机会比以前多了很多，真的很能感受到人气。」

他也坦言：「大家觉得我很亲切，把我当话痨看，真的很开心。但同时也有点担心，这种印象会不会框住我，让大家看我演戏时觉得角色被限制了。」谈到新作品，他说：「《终极搜查》里的赵东伍对我来说是个非常令人期待的角色，大家会怎么看完全取决於观众，但我自己很期待能展现以前没有展示过的不同面貌。」



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