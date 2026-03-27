王子装闪亮现身！NCT WISH 澳门场演唱会爆满 中文告白甜炸全场 向粉丝高呼「我爱你们」

韩国娱乐公司SM Entertainment 旗下人气男团 NCT WISH 旋风袭澳！六位「可爱小王子」日前登上澳门威尼斯人综艺馆舞台，举行一连两场由万星娱乐国际文化主办的《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN MACAU》演唱会，吸引 30,000 粉丝到场支持，现场气氛非常炽热。当晚 NCT WISH 一口气带来26首歌曲，从强烈的舞曲、青春洋溢的活力舞台到感性浪漫的抒情演出，展现多元魅力，为苦候多时的 NCTzen（NCT WISH 粉丝名）缔造难忘回忆。

可盐可甜！NCT WISH 展现极致反差魅力

由 SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO 与 SAKUYA 组成的 NCT WISH，以一身银色闪钻王子装华丽登场，以强劲音乐与舞蹈为演唱会揭开序幕。紧接着带来〈Steady〉、〈Songbird〉等人气主打歌，充满力量与张力的舞台展现成熟帅气的一面，现场尖叫声此起彼落。除了节奏强烈的舞曲外，成员 JAEHEE 更以钢琴现场弹奏〈Skate〉的 Intro，柔扬旋律展现音乐实力与细腻情感。六人亦在漫天雪花特效下献唱〈Wishful Winter〉，营造梦幻浪漫氛围。同时当然少不了清爽活力的青春舞台，NCT WISH 带来〈We Go!〉、〈Melt Inside My Pocket〉等犹如能量饮品的歌曲，为全场注入满满元气。整场演出如同一座音乐主题乐园，六位成员带领粉丝们畅游於「INTO THE WISH : Our WISH」的梦幻世界之中，令每一位都深陷其中、乐而忘返。





超可爱互动 为粉丝送上珍贵回忆

出道短短两年的 NCT WISH，一直以「小王子」形象深受粉丝喜爱。当晚成员火力全开，毫不保留地释放可爱魅力。成员 RYO 率先带来「可爱版」演唱会介绍，队长 SION 其后更笑著要求他在聊天环节再度撒娇，掀起全场欢呼。RYO 随后即兴热跳前辈 TWICE 的〈TT〉，粉丝齐声合唱并高呼「超可爱！」。更有趣的是，RYO 还与粉丝一同起哄，号召全员轮流挑战〈TT〉舞蹈，六人六色的萌态瞬间融化全场。

为感谢粉丝支持，NCT WISH 准备了多重惊喜，随不同歌曲洒下的纸花，上面甚至印有成员亲笔讯息，透过细腻心意与粉丝传递温暖，场面既感动又浪漫。





与粉丝们约定下次再见

时隔一年再度来澳门演出，从小场地走向更大舞台，看见满场为他们应援的灯海，六位成员都感触良多。队长 SION 感性表示：「我们去年也来了澳门演出，这次能站上更大的场馆，真的很神奇、很不可思议！今天有好几个瞬间我都起了鸡皮疙瘩。虽然这种心情不能每天都感受到，但不管是成员还是粉丝，都希望大家记得这份感动，在开心或难过的时候想起来，成为彼此的力量。」其后更以普通话大喊：「NCTzen，我爱你们！」成员 RYO 亦温柔表示：「谢谢大家在珍贵的假期来看我们。希望今天能为大家带来力量，让你们把这份能量带回家，迎接明天的挑战，我们约定下次再见！」





下月将推出首张专辑 举行首尔场ENCORE舞台

延续多张百万销量专辑的亮眼成绩，NCT WISH 宣布将於4月20日推出首张韩文专辑《Ode to Love》。此外，他们亦将於4月17日至19日，在韩国首尔举行一连三场 ENCORE 演唱会，为本次巡演写下圆满句号。NCT WISH 的旅程仍在进行中，绝对值得大家多多期待！





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