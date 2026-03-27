《背着善宰跑》回忆杀 10CM自弹韩剧OST预热香港演唱会

拥有韩剧OST天王美誉的歌手10CM（权正烈），自公布将会在4月26日来到香港麦花臣场馆，举行《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》演唱会后，不单止引来K-pop粉丝热烈讨论，更令不少韩剧迷也想来到现场细听由他演绎的OST。因此，10CM便特别拿起结他，拍摄了自弹自唱的影片，送给香港的歌迷，希望能在演唱会中见到大家！

在影片中，以音乐实力作卖点的10CM，没有多余的词令，弹起结他，闭上眼睛，一瞬间便投入到旋律之中，献唱韩剧《背着善宰跑》的OST〈Spring Snow〉。专注的感情和熟练的歌唱技巧，让人回想到剧中边佑锡和金惠奫的甜蜜片段，尽显10CM的音乐实力。据知主办单位168 Production联同10CM将会每星期释出一首歌曲，一连三星期，一起倒数迎接演唱会的来临，值得期待。



不得不提是刚刚完成新加坡站巡演的10CM，由於演出当日，他的喉咙状况不好。虽然照常完成演出，但是因为不满意自己的表现，最后10CM还是宣布为此站购票的观众进行退款，以报答乐迷的支持，更突显他对追求音乐的严谨。同时也获得粉丝的称赞，并留言支持：「演出辛苦了！不要太过勉强自己。」、「一定要好好休养。」





如果你想在现场细听10CM的精彩演出，以及迎接他特别准备的观看彩排、欢送、合照、专属小卡等多种福利，就不要错过《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》演唱会。票价分为$1,588、$1,088和$788，现正於KKTIX热烈发售！想知道更多10CM香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



影片连结： https://www.instagram.com/reel/DWVzlY3Eisk/?utm_source=ig_web_copy_link

演出资讯：

日期时间：2026年4月26日 (日) 下午6时30分

演出地点：Macpherson Stadium(香港麦花臣场馆)

购票：https://168production.kktix.cc/events/10cm-hk-2026



主办单位 : 168 PRODUCTION

艺人经纪 : 10CM、CAM

巡演制作 : BE IN

巡演代理 : Lucky Clover





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