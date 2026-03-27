前经纪人怒爆黑历史！神话金烔完遭控「反社会人格」、喝酒后和粉丝吵架、 挺酒驾友，争议连环烧

韩流长寿男团神话成员金烔完近日陷入争议风波，一名自称是他前经纪人的网友在网上发文，痛批他的为人处事与过去种种行为，引发外界高度关注。

日前韩国网路讨论区出现一篇长文，发文者A自称是金烔完的前经纪人，文中毫不客气地开呛：「真的是『有很多话想说但不想说』，没想到过了几年还是一样没变。」A对金烔完近期的动态逐一点名批评，包括「喝酒开Clubhouse上新闻、在IG直播跟粉丝吵架，这次还跑去挺有酒驾前科的MC Dingdong」。

A还具体提到过去两人共事时的冲突，表示自己当经纪人时金烔完根本不听话，让他终於明白为什么前任经纪人会像逃难一样离职。 A更爆料金烔完曾称他是「反社会人格」。 关於音乐剧演出的争议，A也忍不住吐苦水，说金烔完说缺现金，他帮忙联系音乐剧《Something Rotten》制作方把酬劳拉到最高，结果对方突然说不想演，让他超为难，「结果我一离职，他就接下这部作品了，真的有够背叛」。

面对这连串指控，金烔完23日透过社群媒体火速反击，态度强硬表示：「目前流传的内容都是与事实不符的虚假主张。」他说不会对私人关系多做说明，但如果继续散播不实消息，将采取民刑事上的所有法律途径。



金烔完最近可说是是非不断。 22日他才因为公开声援卷入殴打女BJ争议的MC Dingdong，引发粉丝强烈不满。 MC Dingdong过去有酒驾被逮后逃逸的前科，最近又因在直播中殴打女BJ被提告。 眼看争议越烧越大，金烔完随后删文并道歉，表示自己「没有充分考虑情况就发言」。

而大约一个月前，金烔完也曾因发表支持性交易合法化的文章遭到批评。 至於这次爆料的前经纪人身分是否属实，以及指控内容的真伪，目前都还有待厘清。 金烔完已透过声明强调相关内容均为不实指控，并警告将采取法律行动。



随著愈演愈烈的舆论鞭挞，金炯完最终低头认错，通过IG道歉表示：「对於近日因相关事件而感到不自在的所有人，在此致上深深的歉意。 若我的言行让大家感到不适，这完全是我的责任，我本该更加谨慎，现在正真心反省中。 未来我会在每一句话、每一个行为上更加负起责任。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻