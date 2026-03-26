2AM瑟雍现身台北科技论坛分享AI新趋势！自曝上台前问过AI「我会紧张吗～」

美声天团2AM成员林瑟雍今日现身台北，并登上AI EXPO的「不知讲堂」，以韩国娱乐科技公司INIP的创意长身份出席，分享AI技术如何对Kpop产生更大效应，并带来5月24日2AM即将来台开唱的好消息。





林瑟雍今日戴上了眼镜，造型相当斯文有礼，一登场就引发全场观众们热烈欢迎，他不仅是舞台上卖力演出的艺人，现在的瑟雍更升级为娱乐科技公司的创意长，他也表示相当感谢本次主办单位的邀请，让他有机会与大家分享AI的脉动，并且也透露2Am以及他个人SOLO的音乐作品与MV，也正在运用AI技术进行许多全新的尝试，预计今年上半年就有成果展示，请大家多多期待。





瑟雍在论坛中表示，每个人都只有一天24小时，扣除8小时工作以及8小时的睡眠，剩下的8小时留给娱乐。而AI的下一个关键战场不仅是单纯技术上的竞争，而是谁能够占据粉丝们的8小时。艺人的核心价值不仅是自己的作品与舞台，更多的是与粉丝们互动时累积的数据与关系，粉丝们有了深刻的体验，便会将这些线上演出的影片一看再看，多次回味。

虽然AI能够成为大家方便的工具，但并不能取代创作者。譬如词曲创作者使用AI能够预先了解一些编曲上的效果，加速创意发想，缩短创作试行的时间，但是最主要的故事内容还是必须由「人」来说，需要由创作者来设定条件，也才能由AI协助产出相对结果。瑟雍也提到未来娱乐将走向「实体＋数位」并行的模式，线下的体验不会被取代，而是由AI数位来突破空间与时间的限制，让无法来到现场的人也能够体验，作为延伸的影响力。





被问到是否平时也常运用AI工具？瑟雍笑著表示自己今天早上活动曾问过AI「我会紧张吗？」而AI则回答，瑟雍是一个拥有丰富舞台经验的人，这样的场合应该不会紧张才对。他也打趣表示自己平时有训练AI工具在回答时的语气尽量贴近现实，但他听起来偶尔会感觉有点无情。他也分享韩国人有句玩笑话「别对AI说半语」以免AI成为与你吵架的对象。

瑟雍本次行程满档，不过出发前他也问过有什么值得他去看看的地方？但别推荐观光客行程，AI相当精准的推荐了台北市立美术馆给他，让瑟雍感到相当满意。他也带来了5月24日2AM即将来台举办演唱会的好消息，令期待已久的粉丝们开心不已。





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