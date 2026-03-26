李栋旭化身出轨男？郑有美、全少妮、李钟元有望加入《Love Affair》，上演火辣大尺度四角恋情

尺度竟然可能超越《夫妇的世界》？！这组超强卡司与火辣四角恋设定，大家是不是都迫不及待想看会有多疯狂？

《Love Affair》是曾创下有线电视史上最高收视的《夫妇的世界》导演毛完日的新作。剧情围绕一对原本拥有稳定工作与幸福婚姻的夫妻展开，却因突如其来、如同交通事故般的致命恋情而走向破局。虽然设定与《夫妇的世界》有些相似，但据传剧情尺度与发展将更加大胆、突破。



目前公开的主演阵容包括李栋旭、郑有美、全少妮与李钟元（李钟圆），超强卡司让观众期待值爆表！不过，由於剧组尚未完全确认最终名单，仍有部分角色尚待官宣。

李栋旭有望饰演「金智勋」，原本拥有稳定工作与幸福婚姻，却因一场如车祸般的致命爱情陷入人生危机。郑有美将饰演金智勋的妻子，面对丈夫外遇与婚姻危机，她的生活陷入混乱。李栋旭要挑战「出轨男」吗？他的情感表现将成为观众最期待的看点之一。



全少妮有望饰演建筑师「孔厚景」，在前往西班牙马德里的途中邂逅金智勋，两人一见钟情并陷入疯狂热恋。最终，她因无法控制对金智勋的情感，为追寻爱情再次回到如地狱般的韩国。李钟元则有望饰演孔厚景的恋人李大熙，面对与原本以结婚为目标的恋人之间的裂痕，为这场激情爱情剧注入强烈的戏剧张力。



《Love Affair》由《Misty》、《夫妇的世界》毛完日导演执导，《婚礼大捷》河秀真编剧执笔，预计今年上半年开拍，并将包含西班牙海外取景。制作公司为 FNC Story。

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