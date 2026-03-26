2AM瑟雍現身台北科技論壇分享AI新趨勢！自曝上台前問過AI「我會緊張嗎～」

美聲天團2AM成員林瑟雍今日現身台北，並登上AI EXPO的「不知講堂」，以韓國娛樂科技公司INIP的創意長身份出席，分享AI技術如何對Kpop產生更大效應，並帶來5月24日2AM即將來台開唱的好消息。





林瑟雍今日戴上了眼鏡，造型相當斯文有禮，一登場就引發全場觀眾們熱烈歡迎，他不僅是舞台上賣力演出的藝人，現在的瑟雍更升級為娛樂科技公司的創意長，他也表示相當感謝本次主辦單位的邀請，讓他有機會與大家分享AI的脈動，並且也透露2Am以及他個人SOLO的音樂作品與MV，也正在運用AI技術進行許多全新的嘗試，預計今年上半年就有成果展示，請大家多多期待。





瑟雍在論壇中表示，每個人都只有一天24小時，扣除8小時工作以及8小時的睡眠，剩下的8小時留給娛樂。而AI的下一個關鍵戰場不僅是單純技術上的競爭，而是誰能夠佔據粉絲們的8小時。藝人的核心價值不僅是自己的作品與舞台，更多的是與粉絲們互動時累積的數據與關係，粉絲們有了深刻的體驗，便會將這些線上演出的影片一看再看，多次回味。

雖然AI能夠成為大家方便的工具，但並不能取代創作者。譬如詞曲創作者使用AI能夠預先了解一些編曲上的效果，加速創意發想，縮短創作試行的時間，但是最主要的故事內容還是必須由「人」來說，需要由創作者來設定條件，也才能由AI協助產出相對結果。瑟雍也提到未來娛樂將走向「實體＋數位」並行的模式，線下的體驗不會被取代，而是由AI數位來突破空間與時間的限制，讓無法來到現場的人也能夠體驗，作為延伸的影響力。





被問到是否平時也常運用AI工具？瑟雍笑著表示自己今天早上活動曾問過AI「我會緊張嗎？」而AI則回答，瑟雍是一個擁有豐富舞台經驗的人，這樣的場合應該不會緊張才對。他也打趣表示自己平時有訓練AI工具在回答時的語氣盡量貼近現實，但他聽起來偶爾會感覺有點無情。他也分享韓國人有句玩笑話「別對AI說半語」以免AI成為與你吵架的對象。

瑟雍本次行程滿檔，不過出發前他也問過有什麼值得他去看看的地方？但別推薦觀光客行程，AI相當精準的推薦了台北市立美術館給他，讓瑟雍感到相當滿意。他也帶來了5月24日2AM即將來台舉辦演唱會的好消息，令期待已久的粉絲們開心不已。





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