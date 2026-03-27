Nana高挑身材171却维持40公斤超瘦！上《拜托了冰箱》大方公开低碳高脂饮食法

在 JTBC 热门综艺《拜托了冰箱 since 2014》中，Nana 公开了维持40kg体重的身材管理秘诀，一直维持「低碳高脂饮食」。

当天，Nana介绍自己的冰箱时表示：「我是一个人住，其实是不太自己做饭的类型，几乎都是以外送为主。虽然是我的冰箱，但我妈妈很喜欢囤东西。因为她经常来我家，所以会把食物放进冰箱，最后也是她自己吃掉。」



接著，Nana透露即使拥有171公分的高挑身高，仍能维持40公斤体重的秘诀，并表示自己的饮食相当极端：「我会尽量减少碳水化合物的摄取，目前维持低碳高脂饮食，蛋白质大约占90%。几乎不吃米饭或面粉类食物。」

其中最吸引大众目光的，是她独特的早餐习惯。Nana在冰箱一角准备了各种奶油，并说：「我会在空腹时吃奶油，如果觉得太腻就会撒一点盐再吃。」此话一出让众人十分惊讶。

她也强调自己特别喜欢「酥油（Ghee butter）」，并表示：「听说它只保留好的脂肪，对血糖控制和体重管理都有帮助。我有时候会直接用汤匙挖来吃，意外地很好吃。比起空腹喝一匙橄榄油，奶油反而没那么腻，而且上厕所也会更顺。」

近期，她与朱智勋＆河智苑合作的全新韩剧《权欲之巅 Climax》已开播，内容讲述为了登上韩国最高权力位置，投身权力利益集团的检察官方泰燮（朱智勋 饰），以及围绕在他身边人物所展开的激烈生存故事。Nana 戏里饰演的男主身边的情报员黄静媛，拥有过人的脑力与行动力。该剧每周一、二晚间10点（KST）播出，香港观众可上Viu收看最新集数！



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